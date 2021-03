Carlos Tünnermann: "si vamos divididos nos hundimos", insiste ante negativa de Alianza Ciudadana de no responder llamado a unidad

10:43 a.m.

Carlos Tünnermman miembro de la Comisión de Buena Voluntad en entrevista a radio Corporación reiteró que enviaron invitación tanto a Kitty Monterey presidenta del partido Ciudadanos por la Libertad y a José Dávila, director de la Alianza Cívica para coordinar una reunión que permita el acercamiento entre la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional sin embargos estos no respondieron la invitación hecha por la CBV.

"Les comunicamos que la Coalición Nacional está lista para iniciar un proceso de conversaciones preliminares exploratorias para ir viendo cómo se va conformando una posible unidad, y ni siquiera avisaron de recibido, doña Kitty ha dicho que no nos van a contestar que no quieren la participación de la Comisión de Buena Voluntad (...) nosotros creemos que la voluntad del pueblo se impone ante cualquier voluntad de impedir la unidad, si no se hace eso se está sirviendo en bandeja de plata a Ortega otro periodo" expresó Tünnermman.

"¿A quién le conviene la desunión? A Ortega no le hagamos el juego a Ortega" insistió el Dr. Tünnerman quien considera que "si vamos divididos nos hundimos".

Agregó "nosotros esperamos que la Alianza ciudadana se convenza que no es el momento de andar con discriminaciones, no es el momento de andar pensando con diferencias ideológicas eso se define después en un gobierno democrático, pero no se puede hacer eso bajo un gobierno dictatorial".

Tünnerman hizo un llamado a Daniel Ortega, para que cumpla con su "compromiso ético y moral con los 350 muertos de abril y cumplir con todos los presos políticos que ya deberían de salir de la cárcel cuanto antes. Esos son los compromisos éticos y morales que nos obligan a ir a la unidad” señaló

También el vocero de la CBV destacó que la función de esta agrupación es conseguir la unidad de las fuerzas democráticas en Nicaragua y destacó que el objetivo no se limita a que los precandidatos a la presidencia hayan firmado el documento titulado “Unidad Nicaragua Primero”.

“La Comisión de Buena Voluntad su objetivo fundamental es lograr la unidad de las fuerzas opositoras de Nicaragua, nuestro objetivo no se limita únicamente a conseguir que los candidatos o aspirantes presidenciales firmen un compromiso por la unidad que es el documento que ya firmaron 6 candidatos, Unidad Nicaragua primero si lo que va más allá donde queremos la unidad de toda la oposición democrática a fin de que si hay las condiciones habilitantes, indispensables para una elección justa y transparente para lo cual necesitamos estar unidos, para tener una presión más fuerte a fin de lograr que el gobierno seda y termine aceptando la necesidad de unas verdaderas reformas electorales” manifestó Tünnermman.

Asimismo, Tünnerman agregó que en caso de que la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional no se logren poner de acuerdo se estaría repitiendo el mismo escenario que se vivió en 2006 en la elecciones “si hay dos candidatos iríamos a las elecciones dividida con un candidato de la Coalición Nacional y apoyados por otros sectores y otro candidato apoyado por la Alianza Ciudadana eso sería fatal, sería repetir el escenario de 2006, si se llega a tener dos candidatos, estos dos candidatos deberíamos someterlo a un procedimiento que incluiría, debates entre los dos candidatos para que el pueblo de Nicaragua pueda tener una conciencia mas segura de como piensa cada uno de ellos, además de hacer encuestas no solo en las ciudades sino incluir el campo, sector rural, y el sector caribe, todos deben de ser incluidos” manifestó Carlos Tünnerman.