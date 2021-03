Arturo Cruz se niega a firmar documento Nicaragua Primero para escoger candidato único

8:45 a.m.

El exembajador de Daniel Ortega en Washington, Arturo Cruz, informó que no firmará el documento “Unidad Nicaragua Primero” para la selección del candidato único de las fuerzas de oposición en el país. Cruz aseguró que la “mejor” manera de honrar esos objetivos es “someterse” al proceso democrático que anunció Alianza Ciudadana.

En su cuenta oficial en Twitter, Cruz agradeció a la Comisión de Buena Voluntad por enviarle el documento “Unidad Nicaragua Primero”, el cual suscribieron otros aspirantes a la presidencia.

“La mejor manera de honrar esos objetivos compartidos es someterse a un proceso democrático de elección de candidatos como el que hoy anunció Alianza Ciudadana”, escribió Cruz.

LEER MÁS: Arturo Cruz lanza su precandidatura presidencial, CxL podría ser su "vehículo"

El aspirante presidencial señaló que en ese proceso todo el pueblo va a tener la oportunidad de “incidir y decidir” alrededor de qué proyecto político es capaz de generar la unión de los nicaragüenses para ganar, previo reformas electorales, las elecciones el 7 de noviembre.

Abro Hilo:

(1)Agradezco la carta que me ha enviado la Comisión de Buena Voluntad (CBV) referente al documento “Unidad Nicaragua Primero”, que ya han suscrito otros aspirantes a la precandidatura presidencial. — Arturo Cruz (@arturo_cruzs) March 10, 2021

Los aspirantes a la presidencia por la oposición, Cristiana Chamorro, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y Félix Maradiaga se comprometieron a título personal a respaldar al “Candidato Único” que surja del proceso de selección que se realizará a través de una gran consulta popular entre los nicaragüenses.

CxL descalifica a Comisión de Buena Voluntad

La semana pasada, el vicepresidente Nacional de CxL, Oscar Sobalvarro, señaló que la Comisión de Buena Voluntad ya “rindió sus frutos” por lo cual considera que no tienen ningún motivo para sostener encuentro con dicha comisión a la que señaló de ser creada por la Coalición Nacional.

“Ya dio sus frutos se reunió con los precandidatos firmaron un documento en el que cada uno va a respetar los resultados, es un buen paso. Nosotros ya respondimos a la Comisión de Buena Voluntad más allá de lo que hicieron nos vemos motivos para reunirnos con ellos es una plataforma política que no tiene una casilla, no hay nada que conversar, los precandidatos están saliendo y lo que necesitan los precandidatos es una casilla y nosotros hemos ofrecido la casilla de Ciudadanos por la Libertad. Uno de los integrantes de la comisión expresó preferencia por uno de los candidatos desde antes de ser parte de la comisión eso causa desconfianza, además la creó la misma Coalición Nacional es una camisa de fuerza que se pusieron ellos, para nosotros no es ninguna camisa de fuerza”, argumentó.

La Comisión de Buena Voluntad está compuesta por el académico Carlos Tünnermann Bernheim, el empresario radial y excandidato a la presidencia Fabio Gadea, y el lanzador de la Major Baseball League (MLB) Dennis Martínez.

LEER MÁS: CxL anuncia período de inscripción de candidatos presidenciales en su plataforma política

La misma fue creada a fines de enero pasado con el objetivo de unir a los opositores para que enfrenten en una sola fuerza en las próximas elecciones a Ortega, quien ostenta el poder desde enero de 2007.



Hasta ahora la Comisión ha logrado convencer de la unidad a diversos grupos opositores y aspirantes a la presidencia con los que se han reunido, a excepción de la Alianza Ciudadana compuesto por el partido Ciudadanos por la Libertad y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.



Las elecciones de noviembre serán claves, ya que en las mismas estarán en juego 42 años de primacía casi absoluta de Ortega sobre la política nicaragüense.