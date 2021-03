Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Luis Fley, George Henríquez no participarán en convocatoria de Alianza Ciudadana

Los aspirantes a la presidencia Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Luis Fley, George Henríquez y Miguel Mora informaron que no se inscribirán en el proceso de selección de candidatos de la Alianza Ciudadana. Mientras que el precandidato Juan Sebastián Chamorro se mostró indeciso de participar en el proceso.

Cristiana Chamorro, ex presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, informó a CONFIDENCIAL que no se va a inscribir en ningún bloque “mientras estos dos no lleguen a un acuerdo de casilla única y obviamente un método transparente de selección de candidatos y diputados”.

El precandidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga respondió que no se inscribirá pero seguirá buscando y promoviendo la unidad de todas las fuerzas de oposición “Soy parte de la Coalición Nacional y por tanto, desde el 25 de febrero del año pasado asumí un compromiso de promover la unidad desde esa plataforma”, dijo.

Luis Fley, Presidente de Fuerza Democrática Nicaragüense, (FDN), señaló que es parte de la Coalición Nacional, por eso no se inscribirá en el proceso de selección de la Alianza Ciudadana “Tenemos desde hace varios meses los mecanismos de escogencia de candidato, la Alianza Ciudadana está copiando el documento que nosotros elaboramos y está tratando de ponerlo en práctica, pero no me voy a prestar ese juego de dividir la Coalición Nacional he sido firme y seguiré siendo firme en mis posiciones” expresó.

Mientras, el precandidato Juan Sebastián Chamorro se mostró indeciso y aseguró “Cuando se conozca el mecanismo podré dar más detalles” indicó refiriéndose al mecanismo de selección de candidatos presidenciales de la Alianza Ciudadana.

El aspirante presidencial George Henríquez aseguró a 100% Noticias que "es algo que no he pensado todavía, mi intención es participar en las primarias de la Coalición Nacional, mi objetivo es que las demandas insatisfecha de la Costa (Caribe) estén en la Agenda Nacional desde cualquier espacio político".

Ayer, el aspirante del Partido Restauración Democrática, (PRD), Miguel Mora, informó que no se inscribirá “No tengo porque inscribirme en una lista de otro partido político al cual no pertenezco. Yo soy militante del PRD, miembro de la CN y soy candidato oficial del Partido de Restauración Democrático a la Presidencia de la República”, dijo a 100%Noticias.

Medardo Mairena, no respondió a la consulta hecha por 100% Noticias, si va a participar o no en el proceso de selección de candidatos presidenciales de Alianza Ciudadana.

Hasta el momento, el ex embajador de Daniel Ortega en Washington, Arturo Cruz, es el único que ha mostrado intenciones de inscribirse "la mejor manera de honrar esos objetivos es someterse al proceso democrático que anunció Alianza Ciudadana", escribió en Twitter.

El grupo opositor, compuesto por la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, y el partido Ciudadanos por la Libertad (CxL), estableció el próximo día 16 de marzo como la fecha para iniciar el proceso de inscripción de candidatos.

Las elecciones del 7 de noviembre próximo serán trascendentes en Nicaragua porque una victoria de la oposición acabaría con 42 años de dominio casi absoluto del presidente Daniel Ortega sobre la política nicaragüense, sin embargo, existen dudas de que esto ocurra si no se reforma la Ley Electoral y si la disidencia no se une en una sola fuerza.