El aspirante a la presidencia de Nicaragua, Arturo Cruz, aseguró en 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau que al dictador Daniel Ortega le resultará difícil demostrar que no es uno de los autores de crímenes de lesa humanidad, además expresó que estaría dispuesto a firmar un nuevo documento con los demás precandidatos a la presidencia a sacar a un solo candidato de la oposición y ser parte de la redacción de dicho documento.

Cruz aclaró que cuando habla de garantizar la "tranquilidad" en el país de convertirse en Presidente de Nicaragua, no significa que no habrá justicia.

"No puede haber tranquilidad, sin justicia, no puede haber tranquilidad si hay vendetas, no podes permitir ni la impunidad, ni la venganza y por eso te he insisitdo tanto en que hay que tener la mayoría calificada en el congreso, porque si vos no cambias el sistema judicial, si no cambias a los magistrados, si no cambias los jueces, si verdaderamente no comenzás con ese proceso de reinventar el sistema judicial no vas a tener justicia, no vas a tener verdad, no vas a tener reparación y no vas a tener no repetición" manifestó Cruz.

Pineda le insistió a Cruz con la pregunta ¿usted cree que Daniel Ortega y Rosario Murillo son responsables de crímenes de lesa humanidad?

"Creo que tendrían grandes dificultades en un proceso judicial institucional de no ser encontrados culpables" y reiteró "veo muy difícil que en un proceso institucional no" en relación a que es difícil que Ortega y Murillo no sean declarados responsables de dichos crímenes.

En el caso del candidato presidencial único de la oposición, Cruz dijo que estaría dispuesto a firmar y participar de la redacción de un nuevo documento que garantice dicho objetivo “cuál es la complicación con esa aspiración ahora déjame leer el documento primero y espero ser parte de su redacción… mientras más luces mejor” dijo Cruz.

"Tenemos que superar la cultura política del alacrán en la camisa, esa expresión tan dañina que nos llega a desconfiar de quien está al lado de nosotros" aseguró el aspirante presidencial sobre la necesidad de conversar y superar la desconfianza entre opositores.

Asimismo, el aspirante presidencial, aclaró que él participó únicamente en la marcha del 30 de mayo y que durante las protestas se encontraba en Costa Rica como docente impartiendo clases o en Panamá.

“Participé en la marcha del 30 de mayo, un granito en una arena de expresión social y ahí es donde me percato más que nunca como la sociedad nicaragüense está deseosa de un cambio, pero definitivamente, uno hace lo que uno puede, en los ámbitos que uno puede yo siempre he creído que la efectividad requiere de discreción y el silencio, muchas veces hay cosas que uno hace tranquilo en silencio muchas veces porque de otra manera las cosas no salen” dijo Cruz.

Sanciones a Daniel Ortega

Con relación a que si el aspirante Arturo Cruz estaba de acuerdo que se sancionara al Ejército de Nicaragua y al dictador Daniel Ortega, el ex diplomático manifestó que debe ser “prudente” con su respuesta para evitar que sea inhibido por la ley que el régimen sandinista aprobó en la que se estipula que las personas que celebren o pida sanciones para los nicaragüenses no podrían optar como candidatos en un proceso electoral.

“Creo que inevitablemente va a llegar un momento en donde lo van a tener que sancionar a menos que pronto, haya reglas electorales creíbles y que todos podamos participar en el proceso” expresó Cruz.

Cabildeo a favor del Canal interoceánico

Por otro lado, el ex embajador de Daniel Ortega en Washington en el periodo 2007-2009 dijo que en ningún momento cabildeo para la construcción del canal interoceánico, uno de los megaproyectos impulsados por el régimen que hasta la fecha no se ha concretado pese que una empresa china compró la concesión para construirlo.

Yo nunca cabildee, nosotros fuimos por dos propósitos, para determinar la seriedad del proyecto y sobre todo para ver cuales eran los mecanismos de compensación para los campesinos en el tema de las tierras y que me percate rápidamente primero que este canal podría traer un gran conflicto geopolítico y que me preocupaba mucho… era evidente que no había un proyecto claro sobre esa situación” expresó.