Diputados remiten reforma a Ley Electoral a comisión, sandinistas "se auto consultarán"

La Asamblea Nacional de Nicaragua controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) remitió a la comisión especial de carácter constitucional, integrada en su mayoría por sandinistas, la iniciativa de reforma a la Ley No. 331, Ley Electoral, la cual es considerada una “burla” por partidos políticos y organizaciones civiles opositoras en el país.

Este miércoles, el diputado sandinista Wilfredo Navarro leyó la iniciativa de reforma que presentó la bancada sandinista, la cual se remitió a la Comisión Especial de carácter constitucional que estará a cargo de estudiar, consultar y dictaminar las candidaturas a magistrados electorales que presenten el presidente Ortega y diputados.

La diputada sandinista y presidenta de la Comisión, María Auxiliadora Martínez Corrales dijo que la iniciativa de reforma no es “cosmética” sino “profunda” “Una reforma profunda, no es una reforma cosmética como han dicho algunos sino que es una reforma profunda porque es una Ley de alrededor de 196 artículos de los cuales 42 artículos que no se tocan, pero de manera general se profundiza en toda la Ley, recuerden que nosotros tuvimos una reforma Constitucional en el año 2014 y entonces la Ley Electoral tenemos que adecuarla a la reforma constitucional del año 2014”

"Auto consulta"

La comisión fue conformada por los diputados sandinistas: María Auxiliadora Martínez Corrales, Presidenta, Edwin Ramón Castro Rivera, Irma de Jesús Dávila Lazo, Jenny Azucena Martínez Gómez, Wálmaro Antonio Gutiérrez Mercado, Rosa Argentina Navarro, Mario José Asencio Flores y Aniuska Abea Gómez, secretaría de la comisión de la Directora General de Asuntos Legislativos.

Estos diputados sandinistas consultarán al Consejo Suprema Electoral y representantes de partidos políticos con representación parlamentaria

La propuesta de reforma propone incorporar de manera expresa la prohibición a partidos políticos, alianzas de partidos y cualquiera de sus candidatos o candidatas, de recibir financiación directa o indirecta del exterior, "de ninguna índole, bajo ningún concepto, y para ningún fin", según la iniciativa.

El proyecto también asume lo mandatado en la Ley de Regulación de Agentes Extranjeros, y en la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz, de acuerdo con el documento.

En la iniciativa de reforma, los sandinistas también proponen aplicar sanciones "por tránsfuga a cualquiera de sus miembros que ocupando cargo de elección popular cambie de opción política".

Además, suprimir el requisito de obtención de 4 % de los votos válidos para el reembolso de gastos de campaña electoral.

La iniciativa también crea un nuevo artículo que contiene el procedimiento para asignar casillas a nuevos partidos políticos.

Otra enmienda es la de asegurar que los actores del proceso electoral correspondan al 50 % de mujeres y 50 % de hombres en todos los cargos de elección popular.

Este lunes la Asamblea Nacional convocó a proponer candidatos a magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), siete propietarios y tres suplentes, de cara a los comicios de noviembre.

Actualmente, el Poder Electoral es controlado en su mayoría por magistrados afines al gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), incluyendo el presidente en funciones, el exguerrillero Lumberto Campbell.