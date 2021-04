El aspirante a la presidencia Juan Sebastian Chamorro se inscribió en el proceso de escogencia de precandidatos de la plataforma Alianza Ciudadana para contribuir a “acelerar” el proceso de elección de candidaturas a la Presidencia de la Nación. La presidenta del Partido Ciudadanos por la Libertad, (CxL), Kitty Monterrey, evitó brindar declaraciones a medios de comunicación al concluir el evento.

“Estoy convencido que puedo ser el presidente que guíe a Nicaragua de la dictadura a la democracia. Puedo constituir un Gobierno que tenga como prioridad la paz y la estabilidad; y a la vez promover un crecimiento económico que genere muchos empleos, ya que garantizar oportunidades laborales para sus ciudadanos, es uno de los grandes retos que tenemos como país”, expresó Chamorro.

En la conferencia de prensa, el precandidato dijo que se inscribió en la Alianza Ciudadana porque pusieron en marcha un proceso transparente, competitivo, democrático y con garantías.

“Me inscribí en la plataforma electoral de la Alianza Ciudadana porque esta es mi casa. Casa que ayudó a construir la Alianza Cívica, organización a la que orgullosamente pertenezco; (...) No me queda duda de que esta plataforma opositora propiciará la inscripción de más precandidatos, no solo de las organizaciones que formamos parte de la Alianza Ciudadana sino también, precandidatos independientes y de otras organizaciones que deseen participar”, indicó.

Además, el aspirante expresó que el programa y objetivo de la Alianza Ciudadana coinciden con lo que defiende “Estoy convencido de que esta plataforma electoral con la casilla de Ciudadanos por la Libertad (CxL), será la que aglutine a la mayoría de la oposición nicaragüense, es la que más posibilidad tiene de conseguir el apoyo de importantes sectores de la sociedad, y el respaldo de la mayoría de los nicaragüenses en las urnas”

“No podrá mejorar plan de gobierno”

En la firma del documento, el aspirante se comprometió a no realizar ninguna mejora o modificación al plan de gobierno de la Alianza Ciudadana “Conozco y comparto el programa de gobierno ciudadano presentado por la Alianza Ciudadana al cual me reservo el derecho de incorporar propuestas para su fortalecimiento”.

El precandidato también se comprometió a respetar los resultados sea que resulte seleccionado o no “someterme al procedimiento de selección establecido por la Alianza Ciudadana, acatar sus resultados y en caso de no resultar ganador, no me postularé en otra opción electoral y respaldaré la candidatura seleccionada”

En el documento, Chamorro acepta la decisión que tome la Alianza Ciudadana sea de ir o no a los comicios electorales en noviembre próximo “Por compartir la demanda que se brinde a los ciudadanos las condiciones necesarias para elecciones libres y competitivas y observadas; en caso de resultar seleccionado como candidato aceptaré la decisión que tome la alianza de no participar en un proceso electoral que no ofrezcas a la ciudadanía las garantías necesarias de legitimidad, y si decide la alianza participar en el proceso electoral desarrollaré la campaña electoral conforme las directrices y con el equipo de campaña que establezca los órganos de dirección de la Alianza Ciudadana al cual se incorporarán mi equipo de apoyo”.

Los opositores buscan cómo derrotar a los sandinistas, dirigidos por Ortega, de 75 años, que el 10 de enero cumplió 14 años consecutivos en su segunda etapa como presidente de Nicaragua, tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990.