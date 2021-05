Redacción Abierta: Peso de CxL, más discurso que realidad

Horas antes de que Kitty Monterrey, presidenta de Ciudadanos por la Libertad (CxL), sellara con su firma la división de la oposición nicaragüense, el vicepresidente de esta organización política, Óscar Sovalbarro, aseguró que su partido tenía una masa de votantes superior a lo que hasta ahora han indicado las encuestas (3% de simpatía según CID-Gallup). “Muchos no creen que realmente somos muchos”, dijo el dirigente. “En las concentraciones que tuvimos en las últimas elecciones municipales, fuimos muchos”, afirmó este 12 de mayo en la conferencia de prensa organizada en el hotel Intercontinental Managua.

Las palabras de Sovalbarro están en sintonía con las del aspirante presidencial Arturo Cruz, quien afirmó que CxL no necesitaría de ninguna otra fuerza política para ganar las elecciones en noviembre de 2021. ¿Qué tan fiables son estas aseveraciones? El equipo de Fact- Checking de Redacción Abierta realizó un análisis con los datos disponibles del Consejo Supremo Electoral (CSE), en base a los números de las dos únicas elecciones en las que ha participado CxL. Después de una intensa revisión y el análisis de otros informes y encuestas, podemos clasificar la afirmación de Sobalvarro como falsa.

El partido Ciudadanos por la Libertad fue fundado el 15 de junio de 2016 y su personalidad jurídica como partido político fue otorgada el nueve de mayo del 2017 por el CSE. Al ser un partido prácticamente nuevo, solo ha participado en dos elecciones: en las municipales del 2017 y las regionales del 2019. Su participación en esas últimas elecciones fue cuestionada por distintos sectores de la sociedad civil porque, en medio de la represión y estado de sitio policial de Daniel Ortega, CxL se prestaba para validar otro proceso viciado.

En las elecciones del 2017 CxL ganó seis alcaldías: El Cuá, Santa María de Pantasma, San Sebastián de Yalí, San José de Bocay, Murra y El Almendro. Todas estas localidades opositoras históricas, y donde el anti sandinismo es la principal fuerza política. De forma que el “voto duro” de CxL se concentró mayoritariamente en el departamento de Jinotega.

Al realizarse un cálculo por el número de votos en las elecciones municipales 2017, encontramos que CxL apenas logró un 4% de obtención de votos. Fue la tercera fuerza política detrás del PLC, que obtuvo 16.3% de votos.

Resultados oficiales elecciones municipales 2017 en Managua: PRD, 1635 votos; CxL 4345 votos. Con esta "fuerza" (1.3% juntos) no alcanzan ni un brazo de diputado en la capital. SI NO RESTABLECEN LA CONFIANZA DE LA GENTE no van para ningún lado. Todavía hay tiempo para rectificar pic.twitter.com/Gmxlf0xHjf