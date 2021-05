Luis Fley presenta solicitud de inscripción en Alianza Ciudadanos por la Libertad

El precandidato presidencial por la agrupación Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN), Luis Fley, presentó hoy su solicitud de inscripción para participar en el proceso de escogencia del candidato de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, el cual se enfrentará en las urnas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las próximas elecciones del 7 de noviembre 2021.

“Estoy aceptando la invitación que se hizo a los candidatos que somos aspirante a la presidencia (...) solicito que se me inscriba en la lista de aspirantes estoy dispuesto a competir en el proceso de selección democrático y participativo establecido por esta alianza”, expresó Fley al entregar su carta.

Según el procedimiento, el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana los citará nuevamente para conocer el proceso y metodología para la selección de precandidatos “estoy cumpliendo con mi parte, estoy convencido que sólo la unidad de todos los nicaragüenses podemos sacar a la dictadura del poder, unidos en una casilla con un buen candidato creíble y confiable para los nicaragüenses” manifestó el aspirante.

LEER MÁS: Prensa nicaragüense está "amenazada" y "perseguida", según opositores

El precandidato por FDN expresó que la casilla de Ciudadanos por la Libertad (CxL) es la más confiable “el pueblo sabe identificar quién es quién en esta nueva etapa por democratizar Nicaragua, no puede equivocarse nuevamente tiene que saber escoger a una persona limpia, honesta, transparente, creíble y confiable. Esta es la casilla más confiable por el momento, hay un principio en política las alianzas se hacen con los más fuertes y no con los más débiles, no voy a ir a buscar otra casilla para aparecer en una papeleta como presidente de la república tiene que apostar a la organización más fuerte y más creíble más confiable y hasta el momento es Ciudadanos por la Libertad”

CxL: Aburridos de reunirnos con Medardo

Adán Bermúdez, vicepresidente de CxL, explicó que los aspirantes tienen tres días para presentar su solicitud. Hasta el momento, Cristiana Chamorro y Félix Maradiaga son los únicos que han manifestado su anuencia para presentar su solicitud de inscripción.

“Los estamos recibiendo cálidamente sus solicitudes para que se han asentado para explicarles el procedimiento, Cristiana no estaba en ninguna plataforma, aquí lo que queremos es mandar un mensaje porque el pueblo de Nicaragua quiere ver esa unidad que seamos humildes todos, que nos juntemos de verdad por un objetivo, nos estaban criticando que somos soberbios que tenemos un candidato, este partido no tiene candidatos, el candidato es el pueblo quién va a elegir al mejor candidato para que vayamos en la lucha contra la dictadura” dijo Bermúdez.

SEGUIR LEYENDO: Aspirantes opositores a Presidencia de Nicaragua respaldan a Chamorro

El activista dijo que el líder campesino Medardo Mairena aún no se decide “pueden traer su solicitud de forma independiente aquí estamos abiertos a las organizaciones y a los candidatos que quieran participar (...) Estamos aburridos de platicar con Medardo Mairena, pero se tiene que decidir y presentar su solicitud”

El líder juvenil, Lesther Alemán, informó que se modificó la metodología de escogencia de los candidatos para que todos tengan las mismas oportunidades “la invitación a esas personas que han demostrado sus aspiraciones para que hagan su formal solicitud, vamos a presentar un mecanismo de selección democrático, transparente y competitivo, aquí no es preferencial a nadie, no es un mecanismo de selección que sea ventajosa para un candidato, ya lo hemos reafirmado una y otra vez esta alianza ciudadana no tiene candidato en específico y no ha hecho una camisa a la medida de nadie”

La periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la exmandataria Barrios de Chamorro y quien es la figura de la oposición con mayor probabilidad para los comicios de noviembre, y no pertenece a ningún partido político, celebró la apertura de esa alianza.

"La apertura de CxL es un paso a la unidad. Voy a solicitar reunión y compartir mi propuesta de consensuar las reglas de una competencia justa y transparente entre todos los precandidatos", indicó Chamorro Barrios, a quien el Ministerio Público investiga por presunto lavado de dinero cuando dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, caso que alega es político y tiene el fin de inhibir su posible candidatura presidencial.

LEER MÁS: PRD: "no hay ninguna condición para que nos regresen personería, actuamos conforme a derecho"

Por esa alianza de centroderecha, los precandidatos a presidentes hasta ahora son el economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio.