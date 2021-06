Medardo Mairena y Félix Maradiaga presentan solicitud de inscripción en Alianza Ciudadanos por la Libertad

Los aspirantes Medardo Mairena y Félix Maradiaga presentaron hoy su solicitud de inscripción para participar en el proceso de escogencia de candidatos a la presidencia de la plataforma Alianza Ciudadanos por la Libertad, para enfrentar en las urnas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en las próximas elecciones del 7 de noviembre 2021.

“Hemos estado en constantes reuniones con diferentes sectores pero también con las bases de los territorios, pendiente de este proceso con la intención de que podamos enfrentarnos a en este proceso electoral como una oposición robusta que garantice una vez por todas ponerle un mar de votos contra la dictadura y por supuesto poner un ejército de fiscales que estarían defendiendo el voto”, expresó Mairena al entregar la carta en la que solicita ser inscrito en la lista de precandidatos presidenciales de esta plataforma opositora.

Además, Mairena manifestó que cuando se reúnan con el Comité Nacional de Enlace de la Alianza Ciudadana analizarán el mecanismo para la escogencia de candidatos “Hay que darle la oportunidad al pueblo que sean quienes terminen decidiendo quién será el candidato, que el mecanismo permita a la ciudadanía que sean los que decidan queremos un proceso participativo”

Esta tarde Medardo Mairena presentó carta expresando formalmente su interés de ser precandidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.



Mairena espera que la plataforma considere sus aportes, una vez que conozcan el mecanismo de escogencia “no se trata de que quien pueda tener su propia ventaja sobre el otro, creo que aquí necesitamos que el soberano qué es el pueblo termine decidiendo quién sea su candidato”

Félix Maradiaga, precandidato de la organización Unidad Azul y Blanco (UNAB), asistió a la sede de CxL para iniciar el trámite de inscripción en el proceso de selección de candidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad porque mantiene el compromiso de derrotar a Ortega.

Esta tarde Felix @maradiaga presentó carta expresando formalmente su interés de ser precandidato presidencial de la Alianza Ciudadanos por la Libertad.



Según Maradiaga, la oposición tiene la responsabilidad de redoblar esfuerzos para retar al poder y garantizar que se respete la voluntad de la ciudadanía que está demandando un cambio profundo en el país.

“Yo he cumplido con el procedimiento que empieza por una carta donde se expresa la intención o interés, efectivamente estamos iniciando el proceso tal y como lo ha indicado el reglamento que estableció la Comisión de Enlace, yo me voy a inscribir he manifestado que nunca he tenido ni reservas para los debates, ni para las encuestas, hemos sido muy transparentes, hemos dicho que otros precandidatos tiene sus observaciones cómo es su derecho en la metodología, pero yo creo que el país en este momento no quiere enfrascarse en una discusión de métodos de puntajes, la gente quiere resultados”, manifestó

Al mismo tiempo, agradeció el apoyo de los miembros de la asamblea de la Unidad Nacional y liderazgos territoriales.

El vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL) expresó que el partido CxL quiere que todos los que son oposición trabajen juntos “tenemos una dictadura que no es jugando y esta dictadura tenemos que derrotarla unidos todos (...) aquí van a ladrar algunos en contra de lo que estamos haciendo porque a la dictadura no le gusta que la oposición se una, pero ahora estamos dando pasos firmes y Dios quiera que nos ayude para que podamos juntarnos todos y tener verdaderamente un gran bloque de oposición fuerte contrata dictadura en las próximas elecciones”

Por esa alianza de centroderecha, los precandidatos a presidentes hasta ahora son el economista Juan Sebastián Chamorro, sobrino político de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y el académico Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009.

También el veterano político conservador Noel Vidaurre y el informático Américo Treminio.

En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobernó entre 1979 y 1990, busca extender por cinco años el poder que recuperó en 2007.