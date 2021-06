Cristiana Chamorro llegará a CxL este martes, solicitaría inscripción

La aspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, podría inscribirse mañana en el proceso de escogencia de candidatos de la Alianza Ciudadanos por la Libertad. Este lunes, presentaron su solicitud de inscripción Luis Fley, Medardo Mairena y Félix Maradiaga que forman parte de la Coalición Nacional.

“Celebro su apertura a la unidad, esta tarde mandé una carta para presentarme ante CxL y conocer cómo son los nuevos mecanismos (...) envié una carta esta tarde, me dijeron que mañana la lleve personalmente que me la va a recibir un comité técnico y que después viene otro proceso que no estoy clara” expresó Chamorro.

Ningún funcionario de FVBCH es culpable

Respecto al secuestro de los dos ex funcionarios de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, la periodista reiteró que ningún funcionario es culpable de ningún delito debido a que siempre fueron auditados por los donantes y añadió que es un juicio “político” para inhibirla y sacarla del “juego electoral”.

“Denunciar el rosario de violaciones, de atropellos a los derechos humanos que están sufriendo Walter y Marcos fueron secuestrados sin ninguna orden, Walter y Marcos son inocentes, han sido funcionarios intachables, aquí nos acusan de lavado de dinero o de cualquier otro delito y los que lavan dinero son los que están acusados por organismos internacionales y que están sancionados, son aquellos que tienen cargos de lesa humanidad que fueron señalados por el Meseni y el GIEI en sus espaldas llevan más de 300 muertos”, manifestó Chamorro Barrios.

La abogada Orieta Benavidez explicó que el poder judicial violenta el principio de inocencia al aplicar una reforma que riñe con la Constitución Política del país.

“Aun cuando oficialmente no tenemos conocimiento de la celebración de la audiencia más que por el comunicado, es importante apuntar que de haberse realizado una audiencia de ese tipo estaría violentando el derecho de Marcos y Walter porque tenían derecho a estar asistido de un abogado defensor de su libre elección y eso no fue garantizado, tampoco fue garantizados que sus familiares y nosotros como sus abogados fuésemos informado que se celebró tal audiencia”, explicó.

Ante las violaciones de derechos humanos, Benavidez considera que estaríamos ante una desaparición dado que el proceso escapa de la legalidad “La defensa tenía que estar presente para discutir esa medida cautelar que es arbitraria hasta 90 días de prisión preventiva ya que contradice y riñe con la constitución política con el derecho a la defensa y presunción de inocencia (...) se han violentado derechos y garantías constitucionales es un proceso que se escapa de la legalidad y por lo tanto su condición es de desaparecidos porque no tenemos constancia de su condición y de su estado de salud, desconocimiento total”, indicó la representante legal.

Chamorro Barrios, que dirigió la Fundación Violeta Barrios de Chamorro hasta su cierre, en febrero pasado, es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, según una encuesta de la firma CID Gallup.

Cinco extrabajadores de esa ONG, incluida Chamorro Barrios y la corresponsal de la cadena hispana Univisión en Nicaragua, María Lilly Delgado, son investigados por la Fiscalía.



Según el Ministerio de Gobernación, esa ONG, dedicada a la protección y promoción de la libertad de prensa y de expresión, "incumplió gravemente sus obligaciones ante el Ente Regulador, y del análisis de los Estados Financieros, período 2015-2019, se obtuvieron claros indicios de lavado de dinero", por lo que se "ha informado al Ministerio Público para (abrir) la investigación correspondiente".