Cristiana Chamorro se inscribirá en CxL, sugiere que encuestas tengan valor del 70% y debates 30%

La precandidata Cristiana Chamorro, presentó su solicitud de inscripción para participar en el proceso de escogencia de candidatos a la presidencia de la plataforma Alianza Ciudadanos por la Libertad.

“Vine dispuesta a inscribirme y a tener una reunión para conocer los últimos procedimientos, en la visita pasada pregunté sobre procedimiento y no hice ninguna propuesta, no pedí nada como se ha dicho, en ese momento expliqué que no estaba completamente de acuerdo con la metodología (...) ahora que se ha abierto a todos los precandidatos podamos competir en igualdad de condiciones” manifestó.

LEER MÁS: PRD: "no hay ninguna condición para que nos regresen personería, actuamos conforme a derecho"

Además, Chamorro Barrios sugirió algunas modificaciones al mecanismo de selección de precandidatos, pero aclaró que no es un “condicionamiento”. Entre las recomendaciones está que el mecanismo de encuesta tenga un peso del 70% y los debates 30%.

“Propongo seleccionar a los candidatos utilizando los mecanismos de encuestas a la población y debates con amplia cobertura, las encuestas deberían de tener un peso de 70% para que la población seleccione el candidato único para las próximas elecciones presidenciales”, dijo

Otra sugerencia es que se tome en cuenta el padrón cerrado, es decir que las encuestas se ejecuten no solamente con el registro de Ciudadanos por la Libertad sino a personas de agrupaciones políticas identificadas con la oposición legítima.

La tercera propuesta es que la elegibilidad “sea elegible para inscribir su candidatura todo ciudadano nicaragüense que cumpla con las calidades contempladas en nuestra Constitución Política siendo esta: ser nacional de Nicaragua, estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos, haber cumplido 25 años de edad y haber residido en el país de forma continua por los cuatro años anteriores a la elección, salvo que durante este periodo haya estado en misión diplomática o en organismos internacionales”

SEGUIR LEYENDO: Filtran encuesta de Cid Gallup, estas son las personalidades políticas de mayor simpatía

La última propuesta fue sobre el procedimiento de evaluación “así como los jueces de los debates serán propuestos por los precandidatos, asimismo, los precandidatos deberían de proponer a las personas que se encargará de evaluar y elegir al ganador del proceso que deberá llegar a este candidato a inscribirse y el Consejo Supremo Electoral y a confirmar las normas de la alianza política”

La aspirante agradeció la apertura para que los precandidatos puedan inscribirse en igualdad de condiciones, al mismo tiempo, reiteró su inocencia y la de los ex funcionarios secuestrados por la sancionada policía sandinista “Soy inocente hasta que se demuestre lo contrario, no ha podido demostrar ningún cargo, por tanto, somos al igual que todos los ciudadanos libres de poder acceder a cualquier cargo de elección popular”

LEER MÁS: Chamorro señala un "rosario de violaciones" en la detención de sus excolaboradores

El vicepresidente de Ciudadanos por la Libertad (CxL), Adán Bermúdez, reiteró que CxL está respondiendo al clamor de la población para que se abriera el mecanismo de inscripción de candidatos “los candidatos que vinieron a entregar su carta de intención van a ser recibidos mañana miércoles y jueves por la comisión de enlace para conversar con cada candidato las inquietudes del procedimiento de elección”