Acusación de "machote" contra Cristiana Chamorro presentada en horario no hábil

La acusación contra la aspirante presidencial Cristiana Chamorro, por "gestión abusiva, falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos" fue presentada por el Ministerio Público, a las 6:20 pm de la tarde de este martes, ya cuando los juzgados de Managua estaban cerrados. Lo que indica la urgencia del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo de inhibir a Chamorro quien goza de mayor simpatía y aceptación en las encuestas por parte de la población.

"No soy candidata oficial y pretenden inhibirme. Qué miedo le tienen al cambio. Unida, Nicaragua volverá a ser república" fue la primera reacción de Chamorro este martes al conocer el comunicado de la fiscalía que informa de la acusación, restricción migratoria y que está inhabilitada de ocupar un cargo público, como si se tratara de una sentencia firme, cuando a penas es una acusación.

El fiscal Manuel de Jesús Rugama Peña, presentó acusación formal contra María Cristiana Chamorro Barrios, bajo la ley 735 que persigue el lavado de dinero. La judicial que llevará el caso es Karen Vanessa Chavarría Morales, del juzgado noveno de distrito penal. La acusación es solo contra Chamorro Barrios, no aparecen los extrabajadores Walter Gómez, Marcos Fletes, quienes permanecen detenidos por 90 días. Tampoco fueron acusadas las colegas María Lilly Delgado de Univisión, Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, estos últimos excolaboradores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro.

Acusación de Machote

Una abogada penalista, que prefirió el anonimato, aseguró a 100% Noticias que dicha acusación es de "machote" solo por cumplir en presentarla, ya que le parece insólito que la fiscalía ha montado por órdenes de Ortega y Murillo toda esta "farsa" y solo hayan presentado una acusación de tres folios.

"Es decir no bien redactada, debe de ser confusa, no clara precisa ni concisa, menos circunstanciada que es lo que establece el arto 77 del código procesal penal, que debe de ser clara en modo tiempo y lugar, y eso no es de tres páginas eso de correlacionar los hechos, es ir explicando paso a paso" criticó la penalista.

Inhibición ilegal

“Hoy mismo, el Ministerio Público procedió a solicitar las medidas precautelares de retención migratoria para evitar que evadan el proceso investigativo llevado en su contra; prohibición de concurrir a determinadas reuniones y lugares; y prohibición de comunicarse con personas vinculadas a los hechos investigados, en contra de María Lilly Delgado Talavera, María Lourdes Arroliga Vanegas y Guillermo José Medrano”, reza el comunicado del Ministerio Público.

Agregan “Estas mismas medidas se solicitaron en contra de la señora Cristiana María Chamorro Barrios, más la inhabilitación para cargos públicos por no estar en el pleno goce de sus derechos civiles y políticos por encontrarse en un proceso penal”

El comunicado de la fiscalía se contradice con el Arto. 47 de la Constitución Política que establece "Los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia ejecutoriada de interdicción civil".

"Nuestra Constitución política, en el art. 47 párrafo tercero establece que "los derechos ciudadanos se suspenden por imposición de pena corporal grave o penas accesorias específicas, y por sentencia

ejecutoriada de interdicción civil". Es decir, que estamos ante un caso de INHIBICION ILEGAL en el que el régimen pretende limitar el ejercicio de los derechos políticos de Chamorro" aseguró la Dra. María Asunción Moreno, miembro de la Alianza CxL.