El canciller Denis Moncada, sostiene que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo son “perseguidos” y “difamados” en una gira en medios de comunicación afines a los regímenes venezolanos, cubanos y rusos. Moncada dijo que Estados Unidos mantiene supuestamente “agresiones” sistemáticas y mintió al asegurar que no hay precandidatos presidenciales detenidos.

En la entrevista, Moncada expresó que supuestamente Estados Unidos pretende obstaculizar el desarrollo de un proceso electoral, lo cual es falso debido a que la comunidad internacional demanda la liberación de presos políticos y elecciones libres y transparentes.

“Las agresiones sistemáticas obsesivas de las élites del poder imperial de los Estados Unidos y sus aliados como la Unión Europea y otros países súbditos y subordinados de los Estados Unidos, una política de agresión en los diferentes ámbitos” dijo Moncada a RT.

En una segunda mentira, Moncada expresó que el Ministerio Público es una institución “independiente”, pese a que la fiscalía es controlada por Daniel Ortega a través de la fiscal y militante del partido FSLN, Ana Julia Guido.

“Utilizan como siempre el poder mediático de las potencias para crear confusión, transmitir falsedades, distorsionar la realidad de nuestro país, entonces los poderes del Estado que actúan de forma coordinada, pero separada estamos hablando del Ministerio Público de la fiscalía que se desarrolla normalmente sus actividades y al tener indicios de la comisión de delitos que atentan contra la seguridad de las personas, la estabilidad del Estado que llaman y convocan a injerencias intervenciones militares y que reciben financiamiento de potencias de los Estados Unidos y otros países de Europa, el Ministerio Público lo que hace es desarrollar un proceso de investigación normal”, expresó Moncada.

En una tercera mentira ante los medios, el canciller dijo que no hay precandidatos presidenciales ni políticos detenidos sino personas que reciben “financiamiento externo”.

“Dentro de toda la actividad de propaganda nociva y negativa pretenden vincular una situación con la otra, (...) la ley establece la obligación del Ministerio Público de investigar los indicios de delito (...) debemos estar claros que las personas detenidas ilegalmente están vinculadas con organismos no gubernamentales, no son políticos, no están inscritos en partidos políticos, no forman parte de partidos políticos, no son candidatos designados por alguien, por algún organización política partidaria, son realmente directivos que reciben mucho financiamiento desde el exterior muchos millones de dólares y los destinan para desestabilizar al país”, manifestó.

Moncada que repitió el discurso del dictador Daniel Ortega indicó que el Consejo Supremo Electoral todavía no ha abierto el proceso para la inscripción de candidatos presidenciales, por tanto, los detenidos no son aspirantes presidenciales.

“No hay persecución ni procesos judiciales contra políticos o candidatos dejando claro que todavía en el calendario electoral no ha llegado el momento de definir y designar los precandidatos a presidente, diputadas, diputados conforme lo establece el calendario electoral que ya está aprobado por el Consejo Supremo Electoral y en conjunto también con los partidos políticos debidamente inscritos y que actúan legalmente en el país”, indicó.