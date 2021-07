Enrique Sáenz: cúpula de empresarios "claudicaron" y ahora están "lamiendo pies a Daniel Ortega"

Luego que el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) llamó a participar en las elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre, el economista y analista político, Enrique Sáenz considera que ese comunicado es la respuesta de Cosep al discurso del dictador Daniel Ortega, quien sostuvo que los empresarios están ganando mucho dinero.

“Los empresarios estos, que “maldicen la vaca, pero se tragan la leche”, no les ha quedado más camino que seguir trabajando, porque saben que están ganando; el día que no estén ganando, cierran la planta y se van, pero mientras estén ganando ahí los van a ver, aunque se estén quejando, aunque se estén quejando, están ganando; lo que pasa es que son miserables”, dijo Ortega en el acto de celebración del 42 aniversario del Triunfo de la Revolución Popular Sandinista.

Tras estas declaraciones, la cúpula empresarial respondió a Ortega “agachando la cabeza” ¿Qué puede significar que no hayan mencionado a los prisioneros políticos?, cuestionó el analista, quien agregó que como pueden referirse a una “fiesta” cívica y democrática cuando los nicaragüenses viven bajo una dictadura.

“Ortega tiene desaparecidos a los precandidatos, ni siquiera dedicó una palabra, ni siquiera dedicó una palabra para los empresarios, incluso el expresidente del COSEP que está detenido. Uno tiene que pensar si no mencionaron al expresidente del COSEP qué será, ¿será que en realidad no está detenido y todo ha sido como dice la gente en lenguaje popular pura furulla? o si en realidad está detenido y ni siquiera lo mencionaron ¿qué tipo de ingratitud es la que inspira a quienes emitieron un comunicado? que ni siquiera a quien bien le sirvió, a quien fue su presidente, ni siquiera se atreven ni siquiera tienen la dignidad de mencionarlo”, dijo Sáenz a 100%Noticias.

Para el analista en Nicaragua no existen condiciones para unas elecciones libres, transparentes y observadas “hablar de fiesta cívica quiere decir que para estos señores no existe dictadura, no existen violaciones masivas a los derechos humanos, mientras el Parlamento Europeo, Eurodiputados de todos los países miembros de la UE hablaron de que en Nicaragua se había impuesto un Estado de Sitio de Facto, pues ese comunicado bendice al régimen y de entrada se adelanta a reconocer la patraña que está montando Ortega para noviembre”

Según Sáenz, mientras Ortega siga en el poder persistirá la crisis política y no habrá posibilidades de mejorar el empleo “no hay posibilidades ni siquiera coyol quebrado, coyol comido, sino que échame agua que me quemo, tengan oportunidad (...) seguramente como dijo Ortega es el precio que están pagando por las ganancias que están obteniendo es el precio de la claudicación”

UNAB: comunicado COSEP "disonante"

Mientras tanto, Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) considera que COSEP es totalmente “disonante” frente a los llamados de la comunidad internacional respecto a la falta de condiciones habilitantes para un proceso electoral que pueda ser considerado legítimo y vinculante.

“No cumple con estándares internacionales, sin mencionar las constantes violaciones a los derechos humanos de las cuales somos víctimas los nicaragüenses que se han visto evidenciadas con el encarcelamiento y el secuestro ilegal de personas que pretendían ser candidatos a la presidencia, así como otros líderes políticos y sociales, sin mencionar el hecho de que el régimen nunca ha dejado de encarcelar a la ciudadanía nicaragüense que alza su voz para denunciar todas las arbitrariedades”, expresó Zamora a 100%Noticias.

Según la activista política, Cosep no puede hablar de un proceso electoral legítimo y transparente cuando no se respetan los derechos civiles y políticos de la ciudadanía.

“Instamos al COSEP a reconsiderar su posición y acompañar las demandas del pueblo nicaragüense y los señalamientos de la comunidad internacional y dejar de intentar legitimar un proceso electoral que a todas luces no cumple con los estándares internacionales en materia de democracia y derechos humanos”, manifestó.