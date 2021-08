Coalición Nacional demanda desconocer elecciones en Nicaragua montadas por Daniel Ortega

11:15 a.m.

La opositora Coalición Nacional llamó a desestimar el actual proceso electoral montado por la dictadura de Daniel Ortega, tras la cancelación de la personería jurídica del partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) y encarcelamiento de más de 140 presos políticos, entre ellos siete aspirantes presidenciales.

En conferencia de prensa, la CN señala que la dictadura demostró sin tapujos, su voluntad de perpetuarse en el poder mediante un “descarado fraude electoral”, con una de las peores elecciones en la historia de Nicaragua.

“Bajo amenazas y prebendas organizó su circo electoral con partidos políticos satélites que no han sabido estar a la altura de las demandas de la ciudadanía y que han usurpado históricamente la lucha de un pueblo que aún resiste con dignidad clamando libertad, justicia y democracia” dijo Luis Fley de la agrupación Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN).

Fley expresó que el proceso no cumple con ninguno de los requisitos establecidos por la comunidad nacional e internacional para ser considerado un proceso legítimo y transparente.

“No responde a las demandas hechas por la ciudadanía en abril 2018, por ende, el proceso electoral lejos de resolver la crisis, se agudizará. Desde la Coalición Nacional no respaldamos ni promovemos la participación ciudadana en la farsa electoral que solo dará como resultado la perpetuación de Ortega y Murillo en el poder, porque bajo las condiciones actuales no existe ninguna garantía de que el voto ciudadano sea respetado”, manifestaron

A la falta de garantías para un proceso electoral, la organización añadió la escalada represiva con la aplicación de cuatro leyes que criminalizan y persiguen opositores, periodistas y a cualquier voz disidente.

“El encarcelamiento de siete de los principales precandidatos presidenciales, secuestro de líderes opositores, forzó el exilio de miles de nicaragüenses y consolidó un estado de excepción”, indicaron

Unidad

Tras la cancelación de la personería jurídica de CxL, Luis Fley espera que se logre conformar un solo bloque de unidad opositora con la Alianza CxL.

“En mis planes está comunicarme con la gente de la alianza ciudadana para que seamos un solo bloque, nadie tiene nada en este proceso electoral nuestro deber es tomar las palabras de monseñor Álvarez por Nicaragua echar para adelante todos juntos”, dijo Fley

El activista político aseguró que en las próximas horas se comunicará con los miembros de la Alianza Ciudadana “no podemos estar compitiendo entre nosotros quién representa a quién, no importa el nombre que le pongamos pero tenemos que resurgir y convertir a la oposición nicaragüense en un solo bloque para que sea la interlocutora válida nacional e internacional no se puede ir por separados, tenemos que formar una sola unidad ya que no se logró antes del proceso electoral ahora es más determinante la unidad este momento que estamos viviendo”