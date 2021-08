Enrique Sáenz: ojalá Daniel Ortega se siga peleando con el mundo porque cava su sepultura

9:30 a.m.

El régimen de Daniel Ortega llamó a consultas a sus respectivos embajadores en Argentina, Costa Rica, Colombia y México, en reciprocidad a lo hecho por esos países. Para el analista Enrique Sáez, esos arranques de “líderes mundiales” profundiza el aislamiento y contribuye a la lucha de los nicaragüenses por restablecer la democracia.

El llamado a consultas se produce "en reciprocidad, como corresponde con la Convención de Viena, ante similares llamados realizados por los Gobiernos antes mencionados a sus representaciones en Nicaragua", explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores nicaragüense, en una declaración.

Al respecto, Sáenz dijo que Ortega se cree líder mundial “De repente se les metió que son líderes mundiales, estas ínfulas de liderazgo mundial, que están a la cabeza de una superpotencia y se ponen con estas actitudes nada diplomáticas que tienen consecuencias”, dijo Sáez.

El analista manifestó que estas “rabietas” tienen un alto costo debido a que profundiza el aislamiento político frente a la comunidad internacional que observa el verdadero rostro de la dictadura.

“Encierra un alto costo y ojalá que siga con ese camino peleando con todo el mundo, porque, aunque represente un costo, profundiza el aislamiento. Estas rabietas producen risa, es cómico, tengo constancia de actores internacionales de lo risible que les causa este comportamiento estrafalario al final contribuye a la lucha de los nicaragüenses por restablecer la democracia, hace evidente a nivel internacional que la cúpula que está enquistada en el poder”, manifestó

Rompimiento de relaciones

Además, el régimen señaló a España por “intromisión" en asuntos internos y la acusó de carecer de "autoridad moral", lo cual provocó que el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, llamará a consultas a la Embajadora de España en Managua, María del Mar Fernández-Palacios.

Sáenz considera que los gobiernos serios y responsables no romperán relaciones diplomáticas con Nicaragua, pero por el comportamiento “demencial” de Ortega no descarta que este escenario se presente.

“Hay ínfulas de liderazgo mundial, de superpotencia, pero estamos hablando de gobiernos serios, responsables, que conocen cada vez más la ridiculez de Ortega, no darían el primer paso, el primer paso lo daría Ortega, no se si su comportamiento demencial le permite ver las consecuencias que puede tener en unas condiciones económicas precarias como las de Nicaragua que España de una forma y de otra ha mantenido cooperación y que estos países todavía no ha cortado su cooperación” explicó

Para Sáez, las “rabitas” hacen que Ortega cave su propia “tumba” debido a que los cooperantes internacionales son miembros de organismos multilaterales como BID, BM, FMI.

“No solo tenemos que ver consecuencias de rabietas en plano político, sino que hay que verlas en el plano de la cooperación multilateral, en condiciones actuales estos disparates que está haciendo Ortega nos acercan al final del túnel está cavando la tumba de su régimen están dando más paladas para abrir sepultura del régimen al actuar de forma demencial y abandonar el cálculo político, nos acerca al final del túnel”, valora