Congresista María Elvira Salazar promete presionar para aplicar Nica Act a Daniel Ortega e investigar a testaferros

La congresista estadounidense María Elvira Salazar prometió a la diáspora nicaragüense empujar el inicio de una investigación contra testaferros del dictador Daniel Ortega en el Estado de la Florida, retomar la presión de cero préstamos a través de la Nica Act y solicitar a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que presente en el pleno del congreso federal la Ley Renacer.

“Esto no se va a quedar así (...) estamos peleando contra la dictadura y estamos buscando nuevos aliados en el Congreso Federal y comunidad internacional (...) sabemos lo que está ocurriendo van a tener sanciones económicas ¿Cómo es posible que el Banco Mundial esté dando cientos de millones a la tiranía de Daniel Ortega?” cuestionó Salazar, quien recordó que la Administración Biden tiene a disposición la Ley Nicaraguan Investment Conditionality Act (NICA), impulsada por la ex congresista republicana Ileana Ros-Lehtinen.

“La ley Nica Act prohíbe a los organismo internacionales darle algún tipo de ayuda, a este gobierno hay que recordarle y yo me voy a encargar de que esto sea así”, indicó

Respecto a la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (Renacer, por sus siglas en inglés, aprobada por el Senado en agosto pasado), Salazar dijo que solicitará a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosy para que presente en el pleno del congreso federal dicha ley.

“Está en las manos de la Nancy Pelosi, necesitamos que Nancy Pelosi la traiga al pleno del congreso federal que haya una votación que se envié al despacho del presidente Biden y la firme pero eso no ha ocurrido porque estamos una situación interna en los Estados Unidos muy peligrosa porque hay un grupo de gente del socialismo democrático”, manifestó

Según Salazar, la Ley Renacer debería estar firmada “Ya debería estar en el escritorio del presidente Biden debería estar firmada y debería de haberse enviado ese mensaje económico a Daniel Ortega que no va a ser tan fácil robarse las elecciones pero no ocurrió”

También aseguró que impulsará una investigación profunda contra los “personeros” de Daniel Ortega “están en el sur de la Florida trabajan y son testaferro para el tirano Ortega, vamos a investigar ¿Quiénes son? ¿Cómo esta gente está aquí libremente aprovechándose de la democracia americana?”

Al mismo tiempo, la congresista recordó que los nicaragüenses, principalmente la oposición debe unirse y presentarse como una sola voz para que el presidente Joe Biden pueda apoyarlos en una ruta de salida a la crisis.

“Yo quiero a Nicaragua y me doy cuenta que esta atrapada con la canalla de la esposa que se llama Rosario, entonces son ilegítimos hay que meterlos presos a ellos, ellos son los que deberían de estar preso por haberse robado el país, han escalado los niveles de represión y violación a los derechos humanos a niveles insospechados (...) hay que unirse hacer una lucha y tráela al Congreso Federal con una voz unida demuestre al presidente Biden que no ha hecho nada para enviarle un mensaje de claro al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que no se puede robar las elecciones tan fácilmente”, concluyó

Por su parte, la activista y ex presa política, Irlanda Jerez dijo que trabajan para enviar acciones contundentes contra la dictadura Daniel Ortega “una reunión histórica de unidad para el pueblo nicaragüense y que sepan que nosotros seguimos adelante alzando la voz por la libertad de todos los presos políticos por la libertad de nuestra patria secuestrada y por las sanciones que se realizan contra la dictadura”

Jerez señaló que pidieron que Estados Unidos declare farsa electoral en Nicaragua “una macabra farsa electoral y estamos solicitando a la congresista que el congreso de los Estados Unidos y el gobierno actual emita un comunicado rechazando esta farsa electoral con todas las personas de oposición que se encuentra encarcelado”