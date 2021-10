"Siempre lo veo demacrado", mamá de Lesther Alemán preocupada por su vida

Doña Lesbia Alfaro, madre del preso político y líder estudiantil, denunció que su retoño ha perdido 30 libras de peso, que se desmaya en las celdas del "Chipote" y que recibe medicamentos desconocidos.

Doña Lesbia Alfaro, madre del líder estudiantil y preso político, Lesther Alemán Alfaro, manifestó su preocupación por la vida de su hijo, ya que asegura padece de diversas afectaciones y desconoce si están siendo atendidas adecuadamente por los médicos que utiliza la Policía Sandinista (PS) en la Dirección de Auxilio Judicial, conocida como el nuevo "Chipote".

Doña Lesbia pudo ver a su hijo el pasado 12 de octubre en horas de la tarde por un periodo de dos horas, luego que la dictadura permitió a los familiares de los presos políticos verlos por segunda ocasión desde que los encerró en el Chipote.

"Lo ví con un poco más de ánimo que en la visita anterior, pero sí me preocupa porque siempre lo veo demacrado, más delgado de lo que es, ha perdido como 30 libras (de peso), Lesther es de buena estatura y ese día se cumplían ya los 100 días (de encierro de su hijo) y bueno pues, me preocupa que él está bajo tratamiento todavía porque él de su pierna falsea y no está bien. Lo bueno es que me dijo que lo trasladaron a otra celda donde tiene el acceso de moverse, de caminar, pero siempre está con su problema, me dijo que lo vio el médico de allí y que le decían que tenía una trombosis, pero luego llegó otro médico que le dijo que él tenía claustrofobia. Él me dijo que muchísimas veces se desmayaba o caía desmayado", denunció Alfaro en un porgrama transmitido en Radio Corporación este viernes.

Lea también: "Miguel Mendoza sigue en pie de lucha y sus ideales se han fortalecido", aseguró la hermana del preso político

Alemán fue acusado en audiencia inicial por la Fiscalía de la dictadura de ser presunto autor del delito de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, de conformidad con los artículos 410 y 412 del Código Penal, en perjuicio de la sociedad nicaragüense y el Estado de Nicaragua.

Policía Sandinista solicitó medicamento para Alemán

Doña Lesbia desconoce qué medicamentos le está dando la PS a su hijo y aseveró que los oficiales le solicitaron bolaria (Betahistina diclorhidrato) -medicamento usado para tratar el vértigo. "Yo le insistía al policía que nos atiende que me dijera que para qué srive ese medicamento y nunca me decía, solo me respondía: ´él necesita 30 porque es una diario´, yo le preguntaba que para qué es el medicamento y nunca me presentaron una receta. Decidí pasarle un sobre primero y después como a los ocho días le pasé otro sobre, él me dijo que sí se las dieron, pero que también le daban otro medicamento, pero no supo decirme cómo se llama el otro medicamento porque a ellos no les dan los medicamentos con sus sobres, sino que solo se los dan sin identificar", denunció.

Alfaro dijo que su retoño le contó que en el Chipote le dan poca comida, por lo que queda con hambre. Señaló que los uniformados sí le han entregado las bebidas que ella le lleva, pero que no le permiten ingresar colchas para que pueda tolerar el frío que hace en ese lugar. Tampoco tiene acceso a su abogado.

Lea además: Estado de Derecho en Nicaragua más deteriorado, según informe del Proyecto de Justicia Mundial

Ella pide libertad para todos los presos políticos y cuenta el mensaje que envió su hijo hacia afuera de los barrotes. "Él (Lesther) así me dijo: ´madre, Dios aquí nos da la fuerza y siempre estamos orando´, todos oran, ellos se hacen una señita para saber a qué hora van a orar, él es un hombre de fe gracias a Dios, conocedor de la palabra del Señor y yo les pido que sigamos orando para ver la gloria y el poder de Dios, Dios nos va a ser libres, Dios nos va a sacar de toda esta prueba porque en medio de la tormenta Dios nos ha dado paz y fuerza", finalizó doña Lesbia.