Nicaragüenses en el mundo marcharán contra el fraude electoral

Compatriotas organizados en la Diáspora y el exilio realizarán protestas solicitando se desconozca la farsa electoral de la dictadura y se declare ilegítimo a Ortega.

Nicaragüenses organizados en la Diáspora y en el exilio en diversos países del mundo realizarán este próximo 7 de noviembre la denominada “Marcha mundial”, en contra del fraude electoral que ejecutará la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto a los partidos “zancudos” (aliados) que la acompañan.

Diferentes organizaciones de nicaragüenses en Estados Unidos (EE.UU) están organizando protestas en distintos estados de ese país para repudiar lo que denominan “una farsa electoral”. En los estados de EE.UU de Nueva York se realizará a las 3:00 p.m, en Los Ángeles y Bostón las 11:00 a.m, mientras que en Washington DC será a las 10 a.m. En Miami a las 11 a.m.

“ En todos los estados la comunidad nicaragüense estará manifestándose en contra de la farsa electoral del próximo 7 de noviembre, la protesta es para no reconocer los resultados de esas votaciones ni legitimar el proceso electoral. Nosotros estamos haciendo un llamado a no presentarse a votar, porque si van a votar el régimen puede mandar a sus emisarios a hacerles fotografía para luego decir que hubo unas elecciones con mucha afluencia”, exhortó Alfonso Hernández, coordinador de la organización Conexión Nica-USA.

Ortega le dijo al pueblo: "no vaya a votar”

En la ciudad de Ottawa, Canadá, la marcha está convocada a las 1 de la tarde. En ciudad de Roma, Italia, a las 5 p.m del 6 de noviembre, en Madrid, España a las 5 p.m, mientras que en Panamá a las 9 a.m del 7 de noviembre, al igual que Costa Rica. También, se realizarán marchas en Suecia a las 2 p.m y México a las 11 a.m.

“Hay algo muy importante y es que estamos buscando cómo tener una conexión a nivel de todos los países donde va a haber convocatoria, entonces va a haber un enlace para que se haga un seguimiento total de la actividad...esa votación del 7 de noviembre ya está definida, ya sabemos que Ortega está buscando como eternizarse en el poder, a lo mejor estará pensando en una dinastía familiar. En este caso no es el pueblo el que está llamando a no votar, es Daniel Ortega que le dijo al pueblo: ´no vaya a votar”, recordó Nemesio Mejía, del Movimiento Campesino, exiliado en Costa Rica.

“Todos los nicaragüenses vamos a marchar ese día en la gran Marcha mundial en repudio al fraude electoral, ese día habrá maratones, marchas, plantones en la OEA (Organización de Estados Americanos), frente a los consulados (de Nicaragua en los diferentes países), en las calles principales de los diferentes países y esta es una iniciativa en la que nos estamos juntando una gran cantidad de organizaciones”, explicó Haydée Castillo, socióloga y activista de derechos humanos.