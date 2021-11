¿Quiénes son los precandidatos presidenciales arrestados en Nicaragua?

A una semana de las elecciones, todo indica que Daniel Ortega logrará obtener cinco años más en el poder. Es el mandatario con más tiempo gobernando en el país centroamericano.

En total son siete los aspirantes presidenciales arrestados en Nicaragua y todos tienen algo en común: gozan de mayor simpatía que Daniel Ortega, quien lleva en el poder más de 14 años consecutivos, según datos de la firma de encuestas costarricense Cid Gallup.

Ortega, quien busca una nueva reelección junto a su mujer Rosario Murillo como fórmula, inició una embestida contra su competencia hace cinco meses, al comenzar el proceso de inscripción de candidaturas ante el Tribunal Electoral que controla, y posteriormente redondeó la maniobra represiva cancelando a los últimos partidos que quedaban en la contienda.

“Es algo que no se había visto en los últimos 30 años”, dijo a la Voz de América el exdiputado y analista político Eliseo Núñez, que afirma que ni cuando Nicaragua estaba sumido en una guerra vivió unos comicios tan irregulares.

Entre los precandidatos presidenciales se encuentran exdiplomáticos, exembajadores, periodistas, líderes territoriales y hasta la hija de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro, quien hizo historia al derrotar a Ortega por la vía electoral en 1990.

Estos son los opositores detenidos en los últimos meses, a quienes el gobierno de Ortega ha tildado de “delincuentes y terroristas”, pese a que sus procesos judiciales no han culminado:

Cristiana Chamorro, 67 años

Cristiana Chamorro nació en una familia reconocida. Su padre fue Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, reconocido como el mártir de las libertades públicas en Nicaragua tras haber sido asesinato en enero de 1978. Su madre es Violeta Barrios de Chamorro, la primera presidenta que tuvo Nicaragua y que derrotó a Ortega en las urnas en las elecciones de 1990.

Las aspiraciones de Chamorro surgieron de forma espontánea y sin necesidad de pertenecer a un partido político.

Sin embargo, la justicia de Nicaragua abrió un proceso en su contra el pasado 2 de junio y la inhabilitó para ejercer cargos públicos. A su vez, ordenó allanar su vivienda y una jueza dictó prisión preventiva.

"Aquí el único que tiene miedo es Daniel Ortega. Le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror, porque nosotros (oposición) unidos vamos a derrotarlo en las próximas elecciones", dijo Chamorro Barrios en una improvisada rueda de prensa al salir de la sede del Ministerio Público cuando se iniciaban las investigaciones en su contra.

Arturo Cruz, 68 años

Arturo Cruz es un catedrático nicaragüense que se desempeñó como embajador de Managua en Estados Unidos. También es un destacado historiador.

Anunció su aspiración a la presidencia el 2 de marzo de este año durante la presentación de su libro “Nicaragua la impronta de la colonia”. Posteriormente se inscribió en el opositor Partido Ciudadanos por la Libertad, con el fin de competir con otros precandidatos para obtener una fórmula única que estaba prevista inscribirse ante el Tribunal Electoral.

El catedrático fue detenido el 5 de junio en el Aeropuerto Augusto C. Sandino de Managua, cuando retornaba de un viaje en Estados Unidos. Las autoridades dijeron que la detención de Cruz se dio “por contar con fuertes indicios de que ha atentado contra la sociedad nicaragüense y los derechos del pueblo”.

Desde entonces permanece en prisión, desde donde fue inhibido de facto para participar en el proceso electoral de este año.

Félix Maradiaga, 45 años

Félix Maradiaga es un académico y activista nicaragüense. Desde años atrás formaba parte de organizaciones de la sociedad civil, como el Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), donde trabajó como director.

El opositor fue nombrado por el movimiento Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), uno de los principales grupos de oposición formados a raíz de las protestas de 2018, como su precandidato presidencial.

El 8 de junio de 2021 fue detenido por el gobierno de Ortega cuando salía de la Fiscalía.

“Hermanos y hermanas nicaragüenses, si están viendo este video es porque fui detenido por el régimen de Ortega. Como he mencionado en todo momento, mis manos están limpias, mi conciencia está limpia”, mencionó Maradiaga en una grabación antes de su detención.

En el mismo video, mencionó que Ortega, en un acto de desesperación, está ordenando detener a los aspirantes presidenciales porque le tiene “terror y temor a la voluntad soberana de la ciudadanía y no se quiere someter a un proceso electoral libre y justo”.

“Les pido que no perdamos la batalla de la esperanza, esa es la batalla fundamental en la cual debemos que tener una fe de hierro, en que Nicaragua será libre, en que vamos a encontrar un camino de paz y de justicia”, dijo Maradiaga.

El opositor fue acusado de conspiración para cometer actos terroristas.

Juan Sebastián Chamorro, 53 años

Juan Sebastián Chamorro es un destacado economista nicaragüense. Estudió en la Universidad de San Francisco. Ocupó importantes roles durante administraciones anteriores, como la del presidente Enrique Bolaños.

Dirigió la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides) y fue director de la Cuenta Reto del Milenio en Nicaragua.

Fue viceministro de Hacienda y Crédito Público.

El papel de Chamorro tomó fuerza tras participar en los primeros diálogos entre la oposición y el oficialismo en la crisis gubernamental que se dio en Nicaragua en 2018.

Chamorro fue director ejecutivo de la organización opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD), cargo al que renunció para postularse a la presidencia.

Fue detenido el 8 de junio en horas de la noche.

Miguel Mora, 56 años

El periodista Miguel Mora es fundador del Canal 100%Noticias, uno de los medios confiscados en Nicaragua tras las protestas de 2018.

Estuvo detenido tres años atrás junto a la jefa de prensa de 100%Noticias, Lucía Pineda Ubau. Se les acusó en ese momento de fomentar e incitar al odio y violencia en perjuicio de la sociedad nicaragüense.

Mora fue liberado posteriormente tras la aprobación de una polémica Ley de Amnistía.

El opositor era candidato del Partido de Restauración Democrática, anulado por el Tribunal Electoral, y Mora finalmente fue encarcelado por segunda vez el 20 de junio. Se le acusa de cometer menoscabo a la integridad nacional.

Medardo Mairena, 44 años

Antes de ser arrestado, el líder campesino Medardo Mairena vivió bajo constante asedio policial. Las patrullas lo seguían a cualquier punto donde se movía en Managua.

Mairena, al igual que Mora, fue preso político en 2018 y liberado en 2019, por participar en las protestas contra el gobierno de Ortega que dejaron más de 300 muertos.

Participó en el primer diálogo nacional entre el gobierno y la oposición y exigió la dimisión de Ortega.

El 7 de abril, lanzó su candidatura a la presidencia, pero fue arrestado el 5 de julio y posteriormente acusado “de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

Mairena no terminó los estudios secundarios, sin embargo, enfatizó al respecto que "no tener un título universitario no quiere decir que uno no puede ser presidente”.

“Mi familia y mis padres me han enseñado a ser honrados, me han inculcado valores, y a que los retos se deben asumir con responsabilidad”, dijo el opositor, que gozaba de gran apoyo en las encuestas.

Noel Vidaurre, 66 años

El veterano político Noel Vidaurre estudió Derecho en Chile. Durante el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, fue viceministro de Economía.

Vidaurre estaba inscrito como precandidato presidencial en el partido Ciudadanos por la Libertad, pero al igual que el resto de los opositores, se le abrió un proceso judicial y el 24 de julio, después de comparecer ante el Ministerio Público, las autoridades dictaron prisión preventiva.

Tras un interrogatorio en la Fiscalía, Vidaurre declaró que no le dieron ninguna razón de por qué lo citaron, solamente le explicaron que se debía a comentarios suyos hechos a medios de comunicación.

“Yo no he hablado nunca de que hay que sancionar a Nicaragua ni cosa que se le parezca”, afirmó al salir de la cita.