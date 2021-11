La Ley tiene como objetivo revisar la participación comercial de Nicaragua en los comercios con Estados Unidos, así como obligar al régimen a crear elecciones libres y transparentes.

La congresista estadounidense María Elvira Salazar, en una entrevista a la cadena Univisión, celebró que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmara la Ley Renacer, la que vendrá a presionar a la dictadura de Nicaragua para buscar elecciones libres, justas y transparentes, así como el respeto de los derechos humanos.

La Ley de Reforzamiento de la Adherencia de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral (Renacer), es la respuesta del Gobierno de Estados Unidos a los esfuerzos del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, por socavar la democracia en el país.

María Elvira Salazar, congresista de Miami en Estados Unidos dijo que el presidente Biden “era lo menos que podía hacer” al firmar la ley que fue aprobada por mayoría bipartidista en el congreso.

“¿Cuál es el mensaje que (Joe Biden) le manda a los sátrapas, a los bandidos de Nicaragua?, son dos dos cosas, uno, que tener un tratado comercial con los Estados Unidos no es un derecho, es un privilegio que se le da o se le quita y lo han perdido porque ahora nadie va a invertir en Nicaragua”, expresó Salazar a Univisión.

María Elvira, nacida de padres cubanos en La Pequeña Habana, de Miami, también es periodista de profesión y ha tenido la oportunidad de conocer de cerca la situación sociopolítica por las noticias y entrevistas que ha elaborado sobre Nicaragua.

“Ahora todo el mundo sabe que los Estados Unidos no quieren nada con Nicaragua”, cuestionó la congresista, quien ha tenido la oportunidad de entrevistar a los dictadores Fidel Castro, de Cuba y a Nicolás Maduro, de Venezuela, a quienes ha cuestionado por las violaciones a los derechos humanos de sus ciudadanos.

Sin gozar lo robado

La legisladora aprovechó la oportunidad para mandarle un mensaje a los colaboracionistas del régimen de Nicaragua, principalmente a Camila Ortega Murillo, quien ha sido sancionada por los Estados Unidos y Canadá por violaciones a los derechos humanos en nuestro país.

“Lo que se robaron no lo van a poder venir a disfrutar en las calles de París y de Italia o en Miami a como hace la hija de Rosario Murillo, no, no, no, se van a tener que quedar en Managua y en Estelí para ver si ahí te va a gustar lo que te robaste”, advirtió Salazar, quien es considerada como la madrina de la Ley Renacer.

El presidente norteamericano desconoció los resultados electorales del pasado siete de noviembre y las tildó de pantomima, una vez que el Consejo Supremo Electoral controlado por Daniel Ortega y Rosario Murillo comenzó a contar los votos.