Presidente de Chile reitera que desconoce "elecciones" en Nicaragua

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, aseguró que Nicaragua ya no es una democracia, al mismo tiempo, que su gobierno rechazó las votaciones porque no fueron limpias, transparentes y justas.

“Digamos las cosas en forma fuerte y clara, Nicaragua ya no es una democracia y en Nicaragua no se respetan los derechos humanos. Las elecciones del domingo pasado no cumplieron con ninguno de los principios esenciales de una democracia, no fueron libres, no fueron limpias, no fueron transparentes, no fueron justas, lo que hicieron con muchos candidatos o posibles candidatos encarcelados, expulsados, perseguidos o imposibilitados” dijo Piñera.

También agregó que el régimen de Daniel Ortega no permitió la presencia de observadores creíbles y prohibió el ingreso de la prensa extranjera.

“No se permitió la participación de observadores extranjeros y además no se respeta la libertad de los medios de comunicación para poder informar. No fueron elecciones democráticas y en consecuencia el gobierno de Chile rechaza y no reconoce esas elecciones”, reiteró.

Un día después de la farsa electoral, la Cancillería chilena "rechazó y no reconoció la legitimidad" de las elecciones celebradas en Nicaragua, "las que apuntan a eternizar a Daniel Ortega y Rosario Murillo en el poder consolidando un régimen dictatorial".

Según la Cancillería chilena en un comunicado, el proceso electoral nicaragüense "careció de todas las condiciones para ser estimado válido y transparente".

"La jornada se realizó en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos, encarcelamiento de líderes y candidatos opositores, represión de los partidos independientes, persecución sistemática a los líderes y organizaciones de la sociedad civil, ausencia de observadores internacionales y bloqueo a los medios de comunicación", agrega el documento.

A su vez, las autoridades chilenas hicieron un llamado a la liberación "sin condiciones" de los presos políticos del régimen de Ortega, así como a "restaurar la vigencia de los derechos civiles y políticos, autorizar el ingreso de organizaciones encargadas de velar por los derechos humanos y terminar con el acoso a la oposición".