Oposición celebra que la OEA haya descalificado elecciones en Nicaragua

9 a.m.

(EFE).- Una organización opositora nicaragüense celebró que los países de la Organización de Estados Americanos (OEA) hayan descalificado las elecciones del pasado domingo en Nicaragua, en las que se impuso el presidente Daniel Ortega, al advertir que "no tienen legitimidad democrática".



"La Unidad Nacional (Azul y Blanco) celebra que la Asamblea General de la OEA haya declarado que las elecciones del 7 de noviembre no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legítimad democrática", señaló ese grupo opositor, que pertenece a uno de los partidos que fue ilegalizado antes de los comicios.



A juicio de la Unidad Nacional, la resolución y sus términos expresan de "forma contundente que el régimen de Daniel Ortega se encuentra ya de forma efectiva al margen de la legitimidad democrática, misma que solo puede emanar de la voluntad popular ejercida en libertad".

Ese grupo, al que pertenece el aspirante presidencial encarcelado Félix Maradiaga y otros dirigentes opositores que guardan prisión acusados de "traición a la patria", destacó que los 25 votos a favor en la resolución de la OEA "exceden la mayoría calificada del sistema interamericano y proceden de Gobiernos de todos los colores políticos y de todos los niveles de desarrollo".



Es decir, agregó, la votación deja claro "que lo que hay en Nicaragua es una lucha por la democracia y el respeto de los derechos humanos contra una dictadura totalitaria".

"EL RÉGIMEN ESTÁ SOLO"



"El régimen está solo y la legitimidad de las elecciones es únicamente aupada por otros autócratas que ven en Ortega a un aliado conveniente para sembrar la inestabilidad en el centro de las Américas y para ser parte del coro de dictaduras que tratan de subvertir la institucionalidad mundial", señaló.



Entre los países que han felicitado a Ortega por su reelección a su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo se encuentran sus aliados de Bolivia, Corea del Norte, Cuba, Irán, Rusia y Venezuela.



La Unidad Nacional dijo que ahora "el reto en esta nueva etapa es lograr materializar este contundente rechazo al fraude perpetrado por Ortega en acciones concretas que logren el restablecimiento de la democracia en Nicaragua".

Por eso, añadió el grupo opositor, seguirán exigiendo la inmediata liberación y exculpación de todos los "presos políticos", el restablecimiento de todas las libertades públicas conculcadas, el retorno seguro de las personas exiliadas, y la celebración de un nuevo proceso electoral previa reformas electorales.



Con 25 votos a favor, uno en contra, siete abstenciones y una ausencia, las 34 delegaciones que participaron en la 51 Asamblea General del organismo interamericano aprobaron una resolución sobre "La situación en Nicaragua", que se sumó a las expresiones de condena de la comunidad internacional.



"Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua no fueron libres, justas ni transparentes y no tienen legitimidad democrática", señaló el pronunciamiento promovido por Canadá, Antigua y Barbuda, Chile, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, República Dominicana y Uruguay.







Estados Unidos y Canadá encabezaron la votación a favor, grupo al que se sumó Argentina, mientras que México se abstuvo junto a varios países caribeños. Nicaragua fue el único que votó en contra.

El pasado domingo, el líder sandinista fue reelegido para su quinto mandato de cinco años y cuarto consecutivo en unos comicios generales que no han logrado el reconocimiento de la mayoría de la comunidad internacional.