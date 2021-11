Daniel Ortega busca ganar tiempo al invocar carta de la OEA, dicen analistas

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo intenta ganar tiempo con la maniobra de denuncia de la carta de la Organización de Estados Americanos (OEA) dijo el analista político Eliseo Nuñez, quien considera que Ortega-Murillo no tienen una solución a la crisis sino que simplemente extienden su tiempo en el poder.

“Está tratando de ganarse 2 años porque entraría en un limbo jurídico. (...)Quién denuncia la carta tiene 2 años para abandonar el tratado de la OEA y mantiene sus derechos durante estos dos años y es lógico pensar que mantiene sus obligaciones, entonces se puede seguir el proceso de la carta democrática qué es un instrumento adicional porque lo que está denunciando realmente es la carta de la OEA qué es el documento fundacional”, explicó Nuñez a 100% Noticias.

El analista señaló que la maniobra busca extender el tiempo de Daniel Ortega en el poder debido a que no cuenta con una solución a la crisis.“La intención ganarse esos dos años de tiempo, me llama la atención es que Ortega está siguiendo un camino que lo lleva a ganar día a día o sea lo que está haciendo es ganando tiempo no tiene realmente una meta que no sea la de mantenerse en el poder realmente no tiene una solución para Nicaragua simplemente extiende el tiempo en que se mantiene en el poder para ver si encuentra una solución en el camino”

Al mismo tiempo, Alexa Zamora de la Unidad Nacional Azul y Blanco consideró que la amenaza de salirse de la OEA es un mensaje a sus bases que tienen el “control” y son fuertes”. Sin embargo, salir del organismo tiene un alto costo político.

“Es una instancia regional donde los temas comunes son el desarrollo de la región, la estabilidad, la gobernabilidad democrática dentro de la región. No es la primera vez que Ortega amenaza con salir de la OEA y a la fecha no lo ha hecho, pero está más inclinado a quedarse dentro de la CELAC o SICA que tienen una actitud pasiva como el Sistema Integración Centroamericano que ha sido uno de los grandes ausentes en términos de la condena internacional”, expresó Zamora

Asimismo, la activista indicó que salir del organo regional no es positivo “Al salir el régimen dice yo no reconozco los compromisos internacionales que adoptan para fortalecer la democracia y la institucionalidad democrática del país y además el compromiso con los derechos humanos también tiene un impacto, básicamente es una declaración política de no estoy dispuesto a respetar ningún tipo de compromiso internacional”