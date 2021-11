Kitty Monterrey asegura que un “diálogo sincero” debe ir acompañado por la liberación de los presos políticos

10 a.m.

Luego que el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), Monseñor Carlos Enrique Herrera, manifestó el interés que tiene la Iglesia Católica de mediar en un posible diálogo entre el Gobierno de Daniel Ortega y la oposición. Kitty Monterrey, presidenta del cancelado Partido Ciudadanos por la Libertad (CxL) aseguró que un “diálogo sincero” debe ir acompañado de la liberación total de los presos políticos así como la anulación de las leyes represivas, de lo contrario, sería un “simulacro”.

“No sabemos a qué tipo de diálogo va a llamar Ortega, si es que llama a un diálogo, si va hacer un diálogo sincero o un simulacro tampoco lo sé.No me quiero adelantar. El que la mayoría de los aspirantes presidenciales estén presos, líderes, periodistas, lo hace bien complejo, si no están presos están en el exilio. ¿A quién va a llamar? Sobra gente buena que pueda participar a la hora de un diálogo. Si es un simulacro, ya verá él a quienes de sus amistades llama”, expresó Monterrey en una entrevista especial a Domingo en La Prensa.

Asimismo, Monterrey señaló que es un “simulacro” si participan los mismos políticos que lo acompañaron en la farsa electoral “Por ejemplo, que los presos políticos continúen presos, que las leyes represivas siempre en función, para mí definitivamente me indicarían qué es un simulacro y no un diálogo sincero”

Respecto a las elecciones celebradas por Daniel Ortega las cuales no son reconocidas por la comunidad internacional, Monterrey dijo que en un diálogo sincero se podrían organizar unas elecciones observadas. Sin embargo aclaró que es casi imposible hablar de elecciones con Daniel Ortega en el poder.

“Si me vas a comparar con lo que ha sucedido en Venezuela, esa puerta realmente está cerrada. Si llegara a ver la posibilidad de un diálogo y no un simulacro, un diálogo de verdad, con todas las fuerzas vivas de la nación con todos los actores relevantes de manera que se pudiera organizar unas elecciones observadas, limpias, transparente, sin presos políticos que debería ser la primera condición de cualquier cosa. Las personas no pueden ser monedas de cambio. Es indispensable una serie de requisitos previos para que Nicaragua pueda realmente ir a un proceso electoral”, manifestó Monterrey a La Prensa.

“Estoy hablando de las elecciones municipales ¿cuáles son los pasos previos? no hay condiciones mientras haya presos políticos, mientras existan leyes represivas, mientras el exilio no pueda retornar de forma segura tienen que darse una serie de condiciones para que pueda haber verdaderas elecciones en Nicaragua”, continuó.

Sin embargo, la presidente de CxL, aclaró que es casi imposible hablar de elecciones con Daniel Ortega en el poder “Si se dieron diálogo de verdad entonces definitivamente hay que hacer los esfuerzos para poder con el apoyo de la comunidad internacional llegar a un proceso de elecciones libres y transparentes, no solo hablar de las elecciones municipales sino de una verdadera elecciones presidenciales”

De igual manera, Jesús Tefel de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB) señaló que los participantes en ese “diálogo” revelarán si es un monólogo o no. Al mismo tiempo, agregó que el primer paso para un diálogo es que Ortega cumpla con los acuerdos firmados en 2019.

“Hay dos posibilidades que en ese diálogo que se está haciendo a la medida de Daniel Ortega, con gente completamente servil o con gente que se deje ir a negociar con la pistola en la cabeza en una calidad total de secuestro y en el caso que negocie con su gente no tiene ninguna validez, sería un show más y en el caso que negocie con rehenes tampoco tiene validez porque estaría hablando con gente que tiene bajo su control, con una pistola en la cabeza aquí” dijo