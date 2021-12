Eurodiputada Soraya Rodríguez asegura que desconocimiento a Daniel Ortega "es un éxito del pueblo de Nicaragua"

11:35 a.m.

Luego que el Parlamento Europeo aprobó con una mayoría amplía una resolución que desconoce el mandato de Daniel Ortega, la eurodiputada María Soraya Rodríguez manifestó que la resolución envía un mensaje claro a la dictadura nicaragüense que no tendrán reconocimiento por la “farsa electoral”.

“Esta resolución es un respaldo, un éxito del pueblo de Nicaragua, está resolución exige de forma clara que el Parlamento Europeo no reconoce las pasadas elecciones son una farsa electoral que no pueden tener el más mínimo reconocimiento y por lo tanto decimos que no reconocemos ninguna legitimidad democrática, a ninguna autoridad que haya surgido de esta farsa electoral”, expresó Rodríguez en el Programa Nicaragua Por el Cambio de 100% Noticias.

LEER MÁS: Preso político Eliseo Castro en estado delicado en centro hospitalario, piden su libertad

Según la eurodiputada, la resolución es una condena clara a las elecciones presidenciales las cuales no tienen reconocimiento ni legitimidad democrática. También llamaron al Alto Representante Joseph Borrell, a que apliquen los instrumentos estos días para establecer sanciones.

“Establecer sanciones y ahora con la Ley Magnitsky por vulneración de los derechos humanos en Nicaragua, había muy pocas acciones para la cantidad, para la enorme impunidad que existen en el país, por eso no tiene sentido que Ortega no esté directamente sancionado que no tenga inmovilizadas todas sus cuentas fuera del país y también todas aquellas sociedades interpuestas por las que conocemos que opera la familia Ortega Murillo” dijo.

La europarlamentaria lamenta que Ortega haya convertido a Nicaragua en una sociedad anónima patrimonial “expropia los bienes y las riquezas del país, mientras miles de nicaragüenses están realmente sufriendo una crisis social y económica muy dura, algunos de ellos están en una situación que podemos denominar crítica, situación humanitaria crítica, por eso pedimos sanción directa y que se utilicen todos los instrumentos”

José Ramón Bauzá, eurodiputado, dijo que la resolución es una victoria contundente por la causa de la libertad en América Latina “El apoyo abrumador a nuestras resoluciones sobre Cuba y Nicaragua demuestra el rechazo de los europeos a las dictaduras de Ortega y Díaz-Canel. La UE debe actuar YA”

Diálogo y presos políticos

Al mismo tiempo, la eurodiputada Rodríguez dijo que un diálogo inclusivo pasa primero por la liberación de los presos políticos y reconocer que los nicaragüenses necesitan retomar la democracia bajo elecciones justas y transparentes.

“Seguir reiterando que un diálogo inclusivo es la única salida a la profunda crisis política, económica y social a la que ha llevado el régimen Ortega-Murillo a este país. Este es el camino que tienen que recorrer los nicaragüenses pero sabemos que para este diálogo inclusivo el primer elemento fundamental es la liberación de los presos políticos”, señaló

SEGUIR LEYENDO: EEUU: Ortega-Murillo canta sobre la soberanía mientras pisotea a la juventud nicaragüense

“¿Cómo abrir un diálogo exclusivo en Nicaragua cuando los opositores de las fuerzas políticas de la oposición están en prisión? ¿Cuando los dirigentes de medios de comunicación están presos y cuando dirigentes de organizaciones de derechos humanos están en prisión o fuera del país?, este es el elemento principal, tienen que ser liberados”, reiteró.