Ned Price: Daniel Ortega no tiene interés en "negociación" para restablecer democracia

Estados Unidos ha reiterado que Ortega no muestra señales de restablecer la democracia lo cual comienza con la liberación inmediata de los presos políticos.

El portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, señaló que Estados Unidos no ha visto ninguna indicación de que el régimen de Daniel Ortega esté interesado en algún “tipo de negociación” que lleve a una dirección “constructiva y positiva”.

A continuación la entrevista íntegra a la Voz de América:

PREGUNTA: Sí, una fuente del gabinete de Xiomara Castro nos dijo que Honduras está dispuesta a ser un puente diplomático entre los EE.UU. y el Gobierno de Nicaragua, algo que según esta persona, EE.UU. había sugerido. Entonces, ¿puedes confirmar esto? ¿Y qué busca EE.UU. de este canal de comunicación?

MR PRICE: Entonces no tengo nada que ofrecer en términos del papel que Honduras puede o no estar jugando en lo que respecta a Nicaragua. Hemos dado a conocer muy bien nuestras preocupaciones con respecto a Nicaragua desde hace bastante tiempo. Fue lo que orquestaron el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo el 7 de noviembre. Creo que se llamó una elección de pantomima. Fue una elección, una elección que no fue ni libre ni justa. Ciertamente no fue democrático.

Además de eso, este es un régimen que se ha involucrado en detenciones arbitrarias. El régimen ha detenido arbitrariamente a unas 40 figuras de la oposición desde mayo. Eso incluye siete candidatos presidenciales potenciales y el arresto de candidatos adicionales incluso no hace mucho tiempo. Los medios independientes han sido cerrados; la libertad de expresión, la libertad de asociación está amenazada.

Y desde las elecciones de noviembre pasado, hemos visto cómo muchas de nuestras preocupaciones se alivian aún más.

La familia Ortega y Murillo ahora gobiernan Nicaragua como autócratas, de alguna manera no diferentes de la familia Somoza que el movimiento sandinista luchó por derrocar hace varias décadas.

Entonces, este es un desafío que hemos estado abordando no solo con socios en la región, sino que también la UE ha estado profundamente comprometida en esto, los españoles han estado profundamente comprometidos en esto. También he tenido noticias del Alto Representante Borrell sobre esto. Por lo tanto, estamos abordando este desafío no solo con nuestros socios en el hemisferio occidental, sino también con nuestros socios del otro lado del Atlántico y más allá.

PREGUNTA: ¿Pero EE.UU. está buscando promover, como, una negociación con el Gobierno de Nicaragua como la que tienen los venezolanos en México, con el levantamiento de sanciones como garantía para estas negociaciones?

MR PRICE: Estamos buscando ver la restauración a través de, por supuesto, medios democráticos pacíficos de la democracia genuina en Nicaragua, precisamente lo que Ortega y Murillo han buscado erosionar con el tiempo y lo que ciertamente erosionaron con el fraude electoral que presentaron el pasado noviembre.

Nuestro objetivo en todo esto, al igual que en Venezuela, es brindar apoyo al pueblo de Nicaragua, apoyo a los derechos que le corresponden, derechos que deben ser universales.

Y así como estamos en Venezuela, profundamente enfocados en las necesidades humanitarias, las preocupaciones humanitarias del pueblo de Nicaragua también.

PREGUNTA: ¿Pero EE.UU. está dispuesto a impulsar esta negociación con el Gobierno de Nicaragua?

MR PRICE: No tengo nada que agregar en términos de lo que estamos buscando en este momento. Puedo decir que ciertamente no hemos visto ninguna indicación sustancial de que el régimen de Ortega-Murillo esté interesado en algún tipo de negociación que mueva la pelota en una dirección constructiva y positiva. Si tuviéramos que ver eso, sin duda sería algo bueno, y lo apoyaríamos según corresponda.

PREGUNTA: Oye, Ned, perdóname si me lo perdí en el pasado, en tu comentario anterior sobre Nicaragua, pero, y es posible que lo hayas hecho, pero me lo perdí, lo llamaste una "elección de pantomima". ¿Qué significa eso exactamente?

MR PRICE: Fue una elección que puede haberse parecido a una elección en ciertos aspectos, pero en los aspectos más fundamentales ciertamente no fue libre, ciertamente no fue justa, ciertamente no fue democrática.

PREGUNTA: No entiendo por qué eso, quiero decir, y lo sé, seguiré adelante, pero quiero decir, "pantomima", ¿en serio? Quiero decir, esto es como, ¿tienes algo en contra de los mimos? ¿Qué, no es como si fueran, es, lo hacen, estás diciendo que es una actuación que es, que no hay nada, que no hay nada que…

MR PRICE: El punto, Matt, que una elección…

PREGUNTA: Simplemente no entiendo por qué, por qué dice que fue una elección fraudulenta.

MR PRICE: Una verdadera elección es más que el ejercicio técnico de dejar caer una boleta en una urna. Una elección libre y justa, una elección real, implica mucho más que eso, y lo que vimos en noviembre pasado fue apenas el ejercicio técnico. Eso ciertamente no constituyó una elección libre, justa y democrática.

Las declaraciones de Price a la Voz de América no están vinculadas a la iniciativa de los familiares de presos políticos que pidieron a la iglesia y “gobernantes” un proceso de “unificación ciudadana” para construir puentes que permitan la liberación de los reos.

