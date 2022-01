Berta Valle: "yo no tengo nada que negociar, las sanciones no las pusimos familiares"

10:15 a.m.

“Esas sanciones no las pusimos los familiares, hay que entenderlo bien y tampoco está en las manos de los familiares levantar esas sanciones” dijo la esposa del ex precandidato presidencial, Félix Maradiaga, Berta Valle en el programa 100%Superchats. Las declaraciones fueron en respuesta a declaraciones del exdiputado afín al régimen de Daniel Ortega, Enrique Quiñónez Tuckler.

En un programa radial Quiñónez expresó que los sí familiares de los presos políticos quieren la liberación de los reos deben pedir que se levanten las sanciones contra la familia presidencial y sus funcionarios.

“Para que realmente tenga fortaleza este tipo de comunicados es el llamado a levantar la sanciones, si usted quiere libre a los que están en el chipote también el otro lado quiere verse libre de esa espada de Damocles que pende sobre sus cabezas (...) En una negociación se pide y se da”, dijo Quiñónez.

Al respecto, Valle aclaró que no tienen nada que negociar porque están en su derecho de exigir la liberación de los 170 prisioneros políticos.

“Los familiares de presos políticos no tenemos nada que negociar porque nosotros no tenemos algo que negociar, yo no tengo nada que entregar, nada más estoy demandando mi derecho de ver a mi esposo y a los 170 presos políticos libres (...) los familiares de los presos políticos le estamos pidiendo a cualquiera de esas fuerzas del país que quieran sumarse a nuestro llamado que sean ellos los que nos ayuden a buscar esas ventanas de oportunidades para lograr que el régimen libere a nuestros familiares”, dijo Valle.

También la esposa de Maradiaga señaló que las sanciones no las impusieron los familiares “hay que entenderlo bien esas sanciones no las pusimos los familiares y tampoco está en las manos de los familiares levantar esas sanciones. Las sanciones son mecanismos internacionales que los Estados han desarrollado para mantener la rendición de cuenta, un Estado suspende sanciones cuando hay una reparación de la razón por la cual han sido sancionado”

Piden nulidad de juicios para presos políticos

Esta semana un grupo de familiares de algunos presos políticos pidieron la intervención de la iglesia católica para encabezar un proceso de “unificación ciudadana” que permita construir puentes, de tal forma, que los 170 presos políticos sean liberados.

“Apelamos a los gobernantes y a las fuerzas vivas de la nación, así como a nuestra Iglesia para que encabecen y apoyen un proceso de unificación ciudadana, dispuestos a construir puentes; dispuestos a escucharnos los unos a los otros para así comenzar a desarmar la desconfianza mutua que por siglos nos ha dividido”, dijo Martha Urcuyo de Chamorro; esposa de Pedro Joaquín Chamorro Barrios.

Otro grupo de familias que pidieron la liberación de los reos sin condiciones “Acogemos, saludamos y manifestamos nuestra decisión de trabajar en pro de cualquier iniciativa en aras de aunar esfuerzos por la preciada libertad de cada uno de los 170 presos políticos detenidos injustamente”, indica el comunicado.

Agregaron “que su libertad sea inmediata, incondicional, con nulidad de juicios y restablecimiento pleno de sus garantías ciudadanas".