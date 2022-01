Presos políticos serían condenados en juicio expres advierte CENIDH, familias denuncian ilegalidad

En Nicaragua existen 170 presos políticos en las cárceles del país.

Los familiares de los presos políticos informaron a la opinión pública sobre la reanudación de los juicios injustos e ilegales en contra de los prisioneros que se encuentran en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como el “Chipote”.

“Nuestros familiares son inocentes de los cargos por los que son acusados y que ellos sólo han ejercido sus derechos constitucionales de expresión y de opinión, en defensa de todos los nicaragüenses”, indica el comunicado.

Según los familiares, los jueces deberían anular los procesos y ordenar la liberación inmediata e incondicional de los privados de libertad con pleno goce de sus derechos y garantías constitucionales.

“A nuestros familiares se les ha mantenido en total indefensión y discriminación inhumana”, indican.

También señalaron que a los reos políticos se le ha violentado y obstaculizado el derecho a la defensa, celebrándose audiencias secretas sin presencia de abogados defensores ni familiares.

“Se ha impedido que nuestros familiares se reúnan de forma privada con sus abogados, quienes no tienen siquiera acceso a los expedientes completos del proceso”, manifestaron.

Al respecto, la presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) Vilma Núñez de Escorcia, calificó como “insólito” que un juez condenara al preso político Donald Margarito Alvarenga Mendoza en una sola audiencia, por lo cual advirtió que esta anomalía se puede repetir.

“Le imputaron un delito en un solo día, es decir lo juzgador y condenaron, entonces espero que no pase, estoy diciendo lo que pienso, que esta gente a lo mejor en el mismo día va a hacerles todas las audiencias y los va a declarar culpable para sentar un precedente para escarmentar y seguir metiendo el miedo en los familiares y la población”, dijo Núñez

Por otro lado, la defensora de derechos humanos señaló que las citas judiciales no llegaron en el orden en el que los reos fueron detenidos, lo cual podría significar que están haciendo una “lista macabra”

“No tiene un orden lógico cronológico, la forma cómo han estado citando ¿con qué criterio hicieron esta cita? ¿la rifaron? porque no corresponde a los primeros capturados; por ejemplo, Ana Margarita Vijil, Dora María Téllez, Miguel Mendoza y José Antonio Peraza fueron de los últimos en ser procesados ¿con qué criterios? ¿Qué es esa selectividad macabra que están haciendo? esperemos que mis temores no sean ciertos, pero analizando los antecedentes de estos procesos debemos estar preparados para esperar no un resultado ajustado a la verdad, ni siquiera malinterpretado sino resultados directamente dirigidos porque prácticamente tienen acaparada todas las funciones estatales en este país”, dijo Núñez en el programa Nicaragua por el Cambio en 100%Noticias.