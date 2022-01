William Grigsby: "no hay nada que dialogar con EEUU, Europa y los tranqueros"

En su programa Sin Fronteras, Grigsby señaló que si Estados Unidos quiere dialogar primero tiene que levantar las sanciones contra Nicaragua.

El periodista propagandístico de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, William Grigsby, aseguró que no hay nada que dialogar con Estados Unidos, Europa y con los “tranqueros”, en referencia a la iniciativa de los familiares de presos políticos que pidieron la intervención de la iglesia católica para encabezar un proceso de “unificación ciudadana” que permita la liberación de los prisioneros.

En su programa Sin Fronteras, Grigsby señaló que si Estados Unidos quiere dialogar primero tiene que levantar las sanciones contra Nicaragua.

“¿Qué vas a negociar? ¿qué cosa? los yanquis quieren demostrar que quieren entenderse con el gobierno de Nicaragua, bueno, cesen las agresiones, (sanciones), ya anulen todas las agresiones con Nicaragua, entonces veremos que es cierto que los gringos quieren tener buenas relaciones con el pueblo de Nicaragua, que no nos van agredir, cesen las agresiones, respeten la autodeterminación, respeten la independencia, respeten la soberanía”, dijo Grigsby.

Pese a que dice que las sanciones son impuestas al pueblo nicaragüense, las medidas económicas fueron impuestas a funcionarios e hijos de la pareja dictatorial por participar en crímenes de lesa humanidad, violaciones a derechos humanos, corrupción y por socavar la democracia en el país.

Al mismo tiempo, Grigsby expresó que en el país hay un “ordenamiento jurídico” por lo cual los “traidores” tienen que demostrar que no cometieron “traición a la patria”

“Para mí no hay nada que dialogar, nada, ha empezado a circular un comunicado hablando del diálogo con los gobernantes para liberar a los traidores que están presos, (...) para mí no hay nada que dialogar, que esperen su proceso judicial si los declaran inocente bien por ellos, si los declaran culpables bien por el país y qué después esperen su condena, si es una condena menor o una condena mayor, si optan de inmediato el beneficio que otorga la ley de la sentencia menor o no, que esperen, tienen derecho a su abogado, presenten las pruebas que consideren pertinentes, demuestren que no son traidores a la patria, demuestren que no han pedido la intervención militar de los gringos en Nicaragua, demuestren que no han ido a Estados Unidos a pedir que continúen las agresiones contra Nicaragua, pruébenlo”, continuó

Según Grigsby, Ortega no tiene nada que negociar porque supuestamente el país sigue avanzando económicamente, pese a que el dictador ha pedido insistentemente que se levanten las sanciones.

“¿Que vas a negociar? ¿sobre la base de qué? sí a pesar de todas las agresiones de los yanquis y de los europeos, el país no solo está en pie, sino que, progresando, no le hallo sentido, es mi opinión, el presidente debe tener un panorama más completo que el que uno tiene, pero en mi opinión en esta circunstancia no hay nada que negociar. En todo caso se rindieron, el Cosep se rinde, los otros se rinden. En mi opinión no hay que hablar con los yanquis ni con los europeos ni con los tranqueros, hay un paso que ellos tienen que dar, respeten la independencia, la soberanía y la autodeterminación del pueblo de Nicaragua, es suficiente”, dijo Grigsby.