Rostros de los jueces que condenan a inocentes presos políticos en Nicaragua

100% NOTICIAS te muestra algunos rostros de quienes son los jueces encargados de condenar a los presos políticos en Nicaragua.

En las últimas semanas, se han conocido varios nombres de jueces que han tomado notoriedad por enjuiciar a los presos políticos, con leyes inconstitucionales, juicios fabricados y montados y sin pruebas contundentes. Los jueces han condenado a inocentes, cometiendo prevaricato, indicaron juristas a 100% Noticias.

Los jueces han realizado juicios exprés a los presos políticos, acusados por la fiscalía por supuesta “conspiración”, “menoscabo a la integridad nacional” y por “ciberdelitos” o “propagación de noticias falsas”.

En el año 2018 figuraron otros jueces fieles a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Este año 2021, resaltan siete judiciales, algunos con recientes nombramientos en el cargo por parte de la Corte Suprema de Justicia.

Los nombres de los judiciales convertidos hoy en “verdugos” de la injusticia son:

Nadia Camila Tardencilla, Juez Segundo Distrito Penal de Juicios de Managua, por su fidelidad a la pareja dictatorial, fue escogida para condenar al periodista y director fundador de 100% NOTICIAS, Miguel Mora Barberena, al líder estudiantil Lesther Alemán.

Ulisa Yahoska Tapia Silva, Jueza Tercero Distrito Penal de Juicios, fue la encargada de condenar a Yaser Vado, Yader Parajon y a Suyén Barahona Cuan. Verónica Fiallos Moncada, titular del Juzgado de Distrito Penal de Juicios de la ciudad de Ocotal, fue la encargada de condenar al preso político Douglas Alfredo Cerros Lanzas, por “ciberdelitos”. Rosa Velia Baca Cardoza, Jueza del Primero de Distrito Penal de Juicio de Chinandega, escogida por la dictadura para condenar a Donald Margarito Alvarenga Mendoza. Ángel Jancarlos Fernández González, Juez Cuarto Distrito Penal de Juicios, fue el “escogido” por la dictadura para condenar en juicio exprés a la exguerrillera Dora María Téllez, quien se convirtió en un ícono de la lucha contra la dictadura de Anastasio Somoza, por participar en la toma del Palacio Nacional, para buscar la liberación de 50 presos políticos, entre los que se encontraban Tomás Borge, René Núñez Téllez, Javier Carrión y Doris María Tijerino. Luden Martínez Quiroz, es el Juez Noveno del Distrito Penal de Juicio de Managua, fue quien encontró culpable a la dirigente política y feminista Ana Margarita Vijil, por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional. También dictó un veredicto de culpabilidad en contra de la ex primera dama María Fernanda Flores de Alemán. Félix Ernesto Salmerón Moreno, encargado del Juzgado Quinto de Distrito Penal de Juicios de Managua. Su misión es condenar a ex precandidatos presidenciales de la oposición: Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga y Arturo Cruz. También lleva el caso de doña Violeta Granera, Tamara Dávila, José Pallais, y Jorge Hugo Torres Jiménez acusados por “menoscabo a la integridad nacional, en perjuicio del Estado de Nicaragua”. En las manos del judicial está el expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada “José Adán Aguerri”.

FIDH rechaza condena de presos políticos

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) rechazó los juicios que consideró "sumarios, arbitrarios y las condenas ilegales" que se vienen realizando en Nicaragua en contra de presos y presas políticas detenidos desde mayo de 2021 y "exige la libertad inmediata" de las 167 personas detenidas en el marco de la represión en Nicaragua.

"Estos juicios son ilegales y no respetan los estándares mínimos del debido proceso: se llevan a cabo en un complejo policial y no en un Juzgado como exige la ley, las instalaciones son altamente militarizadas, se ha violado de forma flagrante el derecho a la defensa, los abogados y abogadas no han tenido acceso a todo o parte de los expedientes y tampoco han logrado conversar libremente con las personas detenidas, las audiencias son a puerta cerrada, pues solo le han permitido la asistencia a un familiar, los cargos no tienen fundamentos fácticos, ni legales" denunciaron en un comunicado.

Agregaron que "el Estado se ampara en normas arbitrarias y altos funcionarios, incluido Daniel Ortega, violan regularmente la presunción de inocencia de los presos en declaraciones públicas".