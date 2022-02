Suspenden lectura de sentencia en contra de Dora María Téllez

Dora María Téllez, fue detenida el 13 de junio de 2021 en su casa de habitación y ese mismo día fueron capturados Víctor Hugo Tinoco, Suyen Barahona y Ana Margarita Vigil también integrantes de UNAMOS.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), informó a través de su red social en Twitter acerca de la suspensión de la audiencia de lectura de sentencia en contra de la exguerrillera disidente sandinista, Dora María Téllez, quien fue declarada culpable por el supuesto delitos de menoscabo a la integridad nacional, fallo dictado por el juez cuarto Distrito Penal de Juicios Ángel Jancarlos Fernández González.

“Nos informa que la audiencia de lectura de sentencia en contra de Dora María Téllez fue suspendida y reprogramada para el jueves 10 de febrero a las 3:00 p.m. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué pasa?” publicó el Cenidh en su cuenta de Twitter.

El pasado 3 de febrero la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ) confirmó en su cuenta de twitter la resolución del juez sandinista que además la inhabilitó políticamente.

"Dictan fallo de culpabilidad en contra de la presa política Dora María Téllez por el delito de menoscabo a la integridad nacional. Fiscalía pide 15 años de cárcel más Inhabilitación para ejercer cargos públicos" señala el pronunciamiento de la Unidad de Defensa Jurídica (UDJ).

Dora María se mostró firme en el juicio

La presa política habló en el ilegal juicio en su contra y manifestó que “detenida o libre, yo seguiré luchando” y reiteró que ella pidió sanciones individuales y no hacia el Estado Nicaragua, por lo que no cometió ningún “menoscabo a la integridad nacional” ni “traición a la patria”.

“Yo pedí sanciones individuales, no sanciones al Estado de Nicaragua. No hay que confundir al Estado de Nicaragua con las personas. Daniel Ortega no es el Estado, Rosario Murillo no es el Estado, Nicaragua no es una monarquía, Nicaragua es una república” expresó Téllez ante el judicial que le dictó veredicto de culpabilidad.

El régimen de Daniel Ortega, a través de la fiscalía, acusó a Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil, integrantes de UNAMOS, antes Movimiento Renovador Sandinista (MRS), por supuesta "conspiración".

La Policía basó sus detenciones con la inconstitucional Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, que popularmente se conoce como “Ley de Soberanía”, y que fue aprobada con carácter urgente por la Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, en diciembre del 2020. Esta ley promovida por Daniel Ortega y Rosario Murillo cataloga como "traidores a la patria" e inhabilita a cargo públicos a cualquier nicaragüense.

Régimen impone 10 años de cárcel a Ana Margarita Vijil

La tarde de ayer el Cenidh informó que el régimen de Daniel Ortega impuso una pena de 10 años de prisión para Ana Margarita Vijil, dirigente opositora de UNAMOS.

"Ella es Ana Margarita Vigil, el régimen ORMU la ha sentenciado a 10 años de cárcel por delitos que no ha cometido y por soñar con una Nicaragua en justicia, libertad y democracia, una Nicaragua donde se respeten los DDHH" escribió el CENIDH en sus redes sociales.