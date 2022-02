Durante el juicio, el campesino hizo ver al juez que un hombre de campo como él, no sabe ni siquiera guardar un número telefónico en la agenda del celular y que las acusaciones en su contra son falsas.

La justicia sandinista dictó un veredicto de culpabilidad por el supuesto delito de “ciberdelito” al campesino Santos Camilo Bellorín Lira, de 56 años, originario de la comarca Guasuyuca, situada en el municipio de Pueblo Nuevo, departamento de Estelí. El humilde hombre fue apresado la noche del 6 de noviembre, durante la cacería de la dictadura contra los opositores en Nicaragua.

Bellorín Lira, fue dejado en libertad el 9 de noviembre y dos días después la sancionada Policía lo citó en unidad policial de Pueblo Nuevo y lo arrestó nuevamente. Fue presentado como acusado por ciberdelitos el 23 de noviembre de 2021.

El juicio contra don Santos Camilo se realizó el pasado jueves 10 de febrero y aunque no se presentaron pruebas que confirmaran “su culpabilidad” en las acusaciones, sin el más mínimo remordimiento, el juez Eric Ramón Laguna Averruz, del Juzgado de Distrito Penal de Juicio de Estelí, lo declaró culpable por el delito de “propagación de noticias falsas”.

Durante el juicio, el campesino hizo ver al juez que un hombre de campo como él, no sabe ni siquiera guardar un número telefónico en la agenda del celular y que las acusaciones en su contra son falsas.

“Este proceso es triste, estar preso sin saber por qué. Soy campesino y si me pregunta por el arado se lo digo, en la cuestión de la política soy inocente. La tecnología me come, no sé grabar ni un número de teléfono; solo tengo quinto grado aprobado y solo sé leer y escribir y mi intención es el trabajo y la agricultura”, dijo don Santos Camilo al iniciar el juicio en su contra.

Bellorín insistió al juez que él no posee conocimientos informáticos y que toda su vida ha transcurrido en el campo y que solo cesó su labor agrícola en los años ochenta, cuando cumplió el Servicio Militar Patriótico en los batallones de la reserva, durante el primer período de gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

“He dado mi vida al gobierno. Mi amor y combate se lo entregué al comandante Daniel Ortega, yo no soy de esa Ley Nica Act. Si van a condenar, condenan a un campesino”, expresó con humildad y serenidad don Camilo al juez encargado de condenarlo, según el reporte de Despacho 505.

A pesar de que no había pruebas en su contra, el juez Eric Ramón Laguna Averruz dictó veredicto de culpable por los delitos de propagación de noticias falsas a través de las tecnologías de la información y la comunicación, menoscabo a la integridad nacional provocación, provocación, proposición y conspiración.

La sentencia que el juez impondrá contra el campesino se conocerá este 15 de febrero. La fiscal Auxiliadora Sequeira Suazo, quien se encargó de fabricar las pruebas contra el hombre trabajador, es que el juez le imponga a Bellorín 11 años de cárcel.

Juicio basado en chismes

La declaratoria de culpabilidad contra Bellorín, al igual que en otros casos juicios políticos, fue basada en las declaraciones de policías. Cinco agentes de la Policía de Estelí, entre ellos el subcomisionado Gary Alexander Kirkland Moreno, quien presentó la denuncia, al igual que en el caso contra el contador público del municipio de Condega Alexis Peralta Espinoza.

En el juicio también se presentaron otros oficiales de la sancionada policía que llegaron a declarar al juicio que inició a las 9:10 de la mañana son el capitán Douglas Bonz Peralta, jefe de la policía de Pueblo Nuevo; Elder Antonio Centeno Borge, oficial de inteligencia; el perito Robin Ariel Niño Zambrana y el detective Santos Leonel Lira Montalván.

Sin el más mínimo remordimiento, el subcomisionado Gary Alexander Kirkland dijo durante el juicio que denunció a Bellorín porque el 9 de noviembre del 2021 el capitán Douglas Bonz Peralta le comentó que en una reunión con pobladores de la comunidad de Guasuyuca para tratar el tema de seguridad ciudadana, este supuestamente dijo que esos encuentros no servían para nada, porque siempre había inseguridad.

Kirkland, además, acusó al campesino de promover el “abstencionismo” en su comunidad para las cuestionadas elecciones del pasado 7 de noviembre.

Cuando fue llamado a declarar el capitán Bonz, confirmó que la referida reunión en la que Bellorín habría expresado opinión negativa sobre ese tipo de encuentros fue celebrada en marzo de 2020 con unos 17 pobladores. Además, dijo también se enteró que el acusado a través de redes sociales solicitaba anulación del proceso electoral y sanciones de la Unión Europa y Estados Unidos, y él se lo reportó a Kirkland.

Para la fiscal, las declaraciones de los cinco policías demostraron que el campesino utilizaba las redes sociales con el propósito de causar temor y odio entre la ciudadanía y atentaba contra la soberanía y economía del país.

Con información de Despacho505.