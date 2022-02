Juan Carlos Ortega Murillo boicoteó de entrada "Merol" al registrarlo a su nombre, dicen analistas

La inscripción de la marca llega justo en el mismo momento en que se conoció que Estados Unidos podría suspender a Nicaragua del acuerdo comercial DR-CAFTA, aprobado en el año 2004.

Economistas independientes expresaron que “Merol”, la nueva marca para “fabricación y comercialización” registrada por el sancionado Juan Carlos Ortega Murillo, hijo de la pareja dictatorial, no tendrá futuro porque “comercialmente mató la marca al registrarla con su nombre”, expresó la economista Edipcia Dubón.

Dubón, quien fue diputada por el extinto MRS, dijo que con el hecho de que Juan Carlos Ortega Murillo esté sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ningún país democrático podrá hacer negocios con Merol, que recientemente registró en La Gaceta.

“Ninguna empresa que quiera tener relaciones comerciales con Estados Unidos puede suscribir un contrato o un servicio con Juan Carlos Ortega. Él al ponerle el sello con su nombre y apellido, la mató comercialmente para que pueda operar en países democráticos”, explicó Dubón durante el programa 100% SUPERCHATS.

“La única alternativa que tiene Juan Carlos Ortega es ser socio de países no democráticos, entre ellos, Venezuela, que no le puede suplir porque no tiene capacidad, México sí, pero al venderle, México entraría en un conflicto con Estados Unidos, su socio principal junto a Canadá”, puntualizó la exdiputada ante la Asamblea Nacional.

“México no va a pelear con Estados Unidos por un mercado de 5 millones de habitantes”, agregó Dubón.

La economista cuestionó quiénes serían los países que estarían haciendo negocios con Juan Carlos Ortega.

“No sé si están pensando que puede cambiar la dinámica de comercio que han tenido Centroamérica y Nicaragua con esa vinculación histórica de comercio con China. ¿Quiénes le van a suplir esto a ellos?”, expresó Dubón.

Para la también analista política “Merol no tiene futuro en Nicaragua porque los nicas en medio de todo sabemos que sirve y lo que no sirve y desgraciadamente sabemos que lo que es comercio chino no tiene buena calidad y al nica le gustan las cosas buenas”, finalizó.

Negocio “Merol” es extraño

El economista Enrique Sáenz, también cuestionó el nuevo negocio del hijo de los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo, quién a pesar de estar sancionado registró la marca a su nombre. Sobre la nueva marca comercial de comestibles que venderá desde hielo, carnes, dulces y hasta plantas. Poco se sabe sobre la procedencia de los productos.

“En este momento lo que le vemos son las orejas a ese negocio. Es extraño el negocio al que se están metiendo”, expresó Sáenz.

“Tenemos que esperar para ver la tajada a la que están apostando”, cuestionó Sáenz, quien también fue diputado opositor al régimen.

El analista político recordó que en la mayoría de los negocios transnacionales están involucrados los Ortega-Murillo, por lo que no es de extrañarse ver que en una nueva marca, estén asociados los hijos de la pareja presidencial. Pero insistió que hay que ponerle mente al verdadero negocio que mantiene al régimen y su familia, que es la generación, distribución de energía y los combustibles.

“(Ortega y Murillo) son dueños de la planta de generación de electricidad con mayor capacidad de Nicaragua, Alba Generación, son dueños de Disnorte y Dissur, desde ahí imponen a los nicaragüenses mayores tarifas de energía en América Latina. Más del 50% de las familias nicaragüenses están en subempleo y desempleo. Se paga el salario mínimo más bajo de Centroamérica y las empresas compiten con pagar las tarifas más altas de Centroamérica. ¿Quiénes se llevan los riales? son ellos”, finalizó Sáenz, durante el programa “Hablemos en Serio” transmitido en las redes sociales de 100% Noticias y donde Saénz interactúa con la audiencia.