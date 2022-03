EEUU insiste en liberación de presos políticos en Consejo de DDHH de ONU

La delegación de Estados Unidos de América presente en la 49° sesión del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), exigió este siete de marzo la liberación de todos los presos políticos de Nicaragua, quienes languidecen en las diferentes cárceles de Nicaragua, principalmente los que se encuentran recluidos en las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), en Managua.

En esta ocasión, Michèle Taylor, embajadora de Estados Unidos en la ONU, exigió a la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo la liberación de los presos políticos, quienes han sido condenados a pesar de la falta de pruebas ofrecidas por la sancionada Fiscalía. Los jueces sandinistas a cargo de los juicios, han realizado los juicios dentro de la Dirección de Auxilio Judicial, conocidas como el nuevo Chipote.

“Estados Unidos comparte la preocupación de que las autoridades de Ortega-Murillo continúen cometiendo abusos contra los derechos humanos y enjuiciamientos injustos de opositores políticos, periodistas y defensores de los derechos humanos”, expresó Michèle Taylor durante su intervención.

“Instamos a la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos. Las condiciones que amenazan la vida, la denegación de atención médica y la violencia sexual durante la detención son inaceptables. Estas condiciones deplorables y abusivas ya han provocado la muerte de un preso político este año”, añadió la funcionaria norteamericana.

Desde junio hasta noviembre del año pasado, la dictadura ha encarcelado varios líderes de la oposición nicaragüenses, a quienes reciben constantemente torturas sicológicas de parte de los carceleros del régimen.

La noche del 6 de noviembre de 2021, la dictadura encarceló a varios opositores y durante el mes de febrero fueron condenados por jueces sandinistas. Los presos políticos fueron señalados de varios delitos fabricados por la Fiscalía, quienes los acusó por difusión de “noticias falsas” y de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”.

