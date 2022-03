¿Cómo queda Daniel Ortega en la región tras conversaciones entre Caracas y Washington?

8:37 a.m.

El gobierno de Joe Biden ha iniciado un acercamiento con las autoridades de Venezuela. Este hecho está generando cuestionamientos que aquí analizamos.

El acercamiento inesperado entre Washington y Caracas en medio de la invasión de Rusia a Ucrania, ha generado diversas valoraciones en Managua, donde los expertos señalan que el mandatario sandinista Daniel Ortega prácticamente ha quedado aislado y solo en la región, junto a Cuba en su postura a favor de Moscú.

Este miércoles el gobierno de Estados Unidos incluyó en la “Lista Engel” a al menos nueve funcionarios nicaragüenses acusándolos de socavar la democracia y por juicios a más de 40 opositores.

Dentro de los sancionados se destaca una jueza de Managua, así como los principales magistrados del Consejo Supremo Electoral, entre otros.

La opositora Alexa Zamora, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco, sostiene que las sanciones que se emitieron el miércoles en contra de nueve personas son el resultado directo de la política que Estados Unidos ha tenido en la aplicación sobre todo de la ley RENACER.

“Muy probablemente vaya a haber más acciones como éstas ya que es parte del proceso de seguimiento y sanciones en contra del régimen de Ortega y Murillo”, opina Zamora a la Voz de América.

Con el acercamiento de Estados Unidos a Maduro, sostiene, Ortega prácticamente perdería a un aliado clave como es Venezuela, o al menos el mandatario de Caracas tendría más mesura para apoyar a gobiernos como el nicaragüense.

Activistas y opositores reitaran incluso que el apoyo de Ortega a Rusia estaría poniendo en riesgo la seguridad de los nicaragüenses.

“Ortega ha puesto en grave peligro la soberanía y la seguridad como Estado al declararse abiertamente aliado de Rusia y respaldar estas acciones bélicas llevadas a cabo por la Federación Rusa y que están siendo condenadas y sancionadas por toda la comunidad internacional”, agrega Zamora.

El dirigente del movimiento izquierdista “Unamos”, Héctor Mairena, menciona que hay diferencias importantes entre Venezuela y Nicaragua incluso para poder llegar a negociaciones con Estados Unidos.

“Venezuela es un país con trescientas reservas petroleras y por el otro lado, en el plano político, hay que recordar que ya Maduro, en los meses anteriores, ha iniciado un proceso de negociación con la oposición, una negociación que hasta ahora no ha sido fructífera pero bueno, es un antecedente”, valora Mairena.

Agrega que aunque no se puede descartar una valoración sobre la mesa dice que “Ortega no tiene nada que ofrecer a los Estados Unidos en este caso”.

“En lo que yo quisiera insistir es que la oposición considera que la liberación de los presos políticos es una demanda que se mantiene incólume y que no puede ser sujeto de negociación para cualquier escenario en Nicaragua. Yo no veo a Ortega apostando por una realización, francamente no la veo”, indicó Mairena.

Finalmente sostiene que la apuesta de Ortega a Rusia fueron malos cálculos que ha hecho el “orteguismo”.