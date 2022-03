El analista político Eliseo Nuñez expresó que las relaciones entre Ortega y el Vaticano habían sido mantenidas artificialmente por los constantes ataques a la Iglesia Católica.

Luego que el régimen de Daniel Ortega se quedó sin la presencia de los embajadores del Vaticano y España, Tiziano Breda de Crisis Group, considera que los últimos acontecimientos marcan una radicalización de la postura de Ortega.

“La no aceptación de cualquier mínima postura, indicación, opinión de cualquier Estado con que tenga relaciones sobre asuntos internos y que no se alinean con la retórica oficial y con el discurso oficial incluso el mismo lenguaje oficial, si se diferencian de ellos, vemos respuestas más contundentes por lo cual están dispuestos a cerrar cualquier canal diplomático” dijo Breda en 100% Entrevistas con Lucia Pineda Ubau.

LEER MÁS: Daniel Ortega reporta U$2.2 millones de patrimonio del FSLN a pesar que en el 2021 recibió más de U$17 millones

También señala que las acciones de Ortega están llevando a Nicaragua a ser visto como un paria “seguramente está llevando a Nicaragua a acercarse cada vez más a un nivel de paria a nivel internacional. Por un lado, posiblemente la lectura de Ortega a pesar de estas decisiones en el mundo diplomáticos son muy fuertes y ultrajosas, la lectura es que en la ausencia de una presión interna real tampoco la comunidad internacional está en una procesión de disposición y de coordinación suficiente para orquestar una respuesta más contundente a este tipo de acontecimiento que vayamos allá declaraciones, llamadas a consulta, de sanciones individuales que no han producido los efectos esperados”

Sin relaciones fructíferas

Por otro lado, el ex diputado y analista político Eliseo Nuñez expresó que las relaciones entre Ortega y el Vaticano habían sido mantenidas artificialmente por los constantes ataques a la Iglesia Católica.

“El nuncio separó la relación con el Vaticano para tratar de mantener una vía abierta que pudiese encontrar salida, pero no significa que el Vaticano asumió como que la situación es la correcta simplemente quería mantener una vía abierta. Ahora Ortega hace uso de suspensiones para poder para deshacerse del nuncio y de alguna manera la respuesta del Vaticano es bajarle el nivel a la embajada qué implica de que no hay quien vaya a presentar credencial y que al no presentar credenciales no hay la necesidad de reconocer que Ortega sea presidente”, expresó Nuñez.

SEGUIR LEYENDO: Embajadores europeos izan la bandera de Ucrania en Nicaragua, aliado de Rusia

En este sentido, Alexa Zamora coincide que las relaciones entre el Vaticano y Nicaragua no han sido fructíferas “El mensaje del Vaticano ha sido bastante claro no han sido fructíferos lo intentos de acercamiento entre el nuncio y el régimen, hay que entender que el nuncio cumple básicamente la función de emisario del Vaticano ante el Estado y no tiene razón de ser que se le mantenga dentro del país si esta relación se ha deteriorado (..) hay que seguir de cerca cómo va evolucionando el tema con respecto a las relaciones bilaterales entre el régimen y el Vaticano”

También el ex canciller de Nicaragua, Norman Caldera dijo que los cambios de embajadores nicaragüenses han sido más frecuentes, lo cual refleja desencuentros.

“Es muy inusual que entre el Vaticano y un país con importante población católica se den hiatos muy largos en sus relaciones. Los cambios de Embajadores nicaragüenses han sido más frecuentes de lo que normalmente se estila, lo que dejaba ver desde hace rato algunos desencuentros”

LEER MÁS: EEUU insiste en liberación de presos políticos en Consejo de DDHH de ONU

Caldera señaló que el Vaticano no suele dejar las nunciaturas vacantes por plazos largos especialmente en un país con prisioneros de conciencia “Tal vez la próxima semana el Secretario de la Nunciatura tenga alguna declaración”.