Deterioro general en salud de presos políticos del Chipote, denuncian familiares

Familiares de los presos políticos que se encuentran detenidos en las celdas del Complejo Judicial Evaristo Vázquez, conocido como el chipote, a través de una conferencia de prensa informaron sobre la situación actual de los reos de conciencia, así como su estado de salud, luego de las visitas que pudieron realizar tras más de 2 meses sin verlos. Las vistas las realizaron entre el 17 y 19 de marzo. Las condiciones de salud se agravan de forma generalizada.

Cristian Tinoco, hija del preso político Victor Hugo Tinoco denunció que su padre presenta el inicio de parálisis facial. Se le observa la “caída de párpado, desviación de la boca, los glóbulos blancos continúan bajos” tiene hongos en la piel y el moho está presente en las paredes de la celda, dijo Tinoco.

Recuerde Leer: UNAB juramenta a nuevo consejo político, incluyeron a 4 presos políticos

"En el caso de nosotros tanto por medios como el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos hemos pedidos el cambio de medida cautelar de mi papa por su estado de salud por lo menos a casa por cárcel, aunque el merece como todos los otros presos políticos estar libre sin ninguna condición porque todos son inocentes, se está haciendo a través de la vía legal, el abogado Mynor Curtis esta introduciendo parte de la apelación a la condena” expreso Cristian Tinoco

Los carceleros también obligaron al periodista y cronista deportivo Miguel Mendoza a borrar una cruz, la de Cristo, que estaba en paredes de celda y fue hecha con pasta dental por otro preso, denunció Mercedes Mendoza hermana del cronista deportivo.

De igual manera agregaron que no cesarán de demandar colectivamente la libertad inmediata, incondicional y con garantías para sus familiares y todas las personas presas políticas. Y que hasta que su liberación ocurra, deben ser respetados sus derechos bajo las Reglas Mandela, por lo cual exigen:

Garantía de las condiciones de higiene, luz y ventilación mínimas que un espacio debe tener para albergar a un ser humano. Actualmente, las paredes de varias celdas están cubiertas de moho, lo que constituye un grave peligro para su salud.

Cese inmediato de la reclusión en celdas de 2x2 metros, selladas, sin ventilación, con luces encendidas las 24 horas o en permanente penumbra y sin posibilidad de ver o ser vistos desde el exterior en las que se encuentran Miguel Mendoza, Juan Lorenzo Holmann, Medardo Mairena, Yader Parajón, Freddy Navas y Michael Healy.

Cese inmediato del aislamiento e incomunicación al que están sometidas Tamara Dávila, Suyén Barahona, Dora María Téllez y Ana Margarita Vijil.

Los Familiares denunciaron de igual manera una política de negligencia en contra de los presos políticos, “uno por no tener diagnóstico, y no hay según lo que pudimos constatar en las visitas es que no hay una política por parte de los policías de prevención del uso de mascarilla y de más, al contrario, nuestros familiares reportaron que les hicieron quitarse las mascarillas hasta por un periodo de 10 min para tomarles fotografías” señaló la hermana de Tamara Dávila.

Lea Además: Presos políticos de Granada con vómito, diarrea y casi por quedar locos, "no nos olviden"

Cambio de régimen carcelario a casa por cárcel para todas las personas presas políticas de edad avanzada o con problemas acuciantes de salud, tal y como establece la ley y como ya se concedió en otros casos” demandaron.

Aseguraron que han realizado gestiones con el Comité Internacional de Cruz Roja para que hagan una visita, y pese a que esta institución la ha solicitado al régimen se las han negado en varias ocasiones.