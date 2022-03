Régimen de Daniel Ortega inicia campaña contra Embajador Arturo Mcfields tras denuncia en OEA

Activistas pro gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua, comenzaron una campaña en contra del Embajador Arturo Mcfields luego de que el diplomático denunció la represión de la dictadura ante la OEA y demandó la liberación de los presos políticos.

El régimen ha activado a sus troles en redes sociales para publicar imágenes del embajador tildado de “traidor y vende patria”, asimismo la cancillería sandinista dirigida por Denis Moncada emitió un comunicado en el que desconocen la acreditación de Mcfields, manifestando que el nuevo embajador de Nicaragua ante la OEA es Francisco Campbell.

El aparato de desinformación del régimen indica que Mcfields “estaba suspendido en el cargo desde el 21 de octubre del 2021” y lo tildan de “usurpador” del cargo. Aunque en publicaciones de medios oficialistas, siempre lo destacaban como su representante en la OEA, durante el 2022.

Régimen y su turba digital inician campaña contra Arturo Mcfield, lo tildan de "usurpador" y ahora dicen que no los representa. Aquí notas del sitio oficial del "gobierno" de #Nicaragua el 19 digital, que indica que es su repredentante ante #OEA. Valiente Mcfields, Dios te cuide pic.twitter.com/5awzs933gq — Lucia100%Noticias (@LuciaPinedaU) March 23, 2022

En una de las notas más recientes de la plataforma sandinista 19 digital publicada el 21 de marzo de este año destaca la participación de Mcfields, a quien lo nombra como embajador de Nicaragua en la inauguración de la V semana interamericana de los y las afrodescendientes.

“El Embajador de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields, destacó que en el marco de estas importantes celebraciones la Misión Permanente de Nicaragua ante la OEA, estará presentando historias de personajes”, cita en la publicación del 21 de marzo pasado el 19 digital.

También el mismo sitio resalta las palabras de Mcfields del 3 de marzo. “Honran legado de Conchita Palacios en museo de Las Américas”, donde estuvo el Representante de Nicaragua ante la OEA, Arturo Mcfields.

Otra publicación cita “Nicaragua destaca liderazgo de Berta Cáceres”, el Embajador Mcfields asistió y firmó un libro de condolencias.

Denuncia de Arturo Mcfields

En su declaración el Embajador Arturo Mcfields tomó la palabra en nombre de los 177 presos políticos y los asesinados a partir del 2018.

“Tomo la palabra en nombre de los 177 presos políticos y más de 350 personas que han perdido la vida en mi país desde el año 2018, tomo una palabra el nombre de los miles de servidores públicos de todos los niveles civiles y militares, de aquellos que hoy son obligados por el régimen de Nicaragua a fingir y a llenar plazas y repetir consignas porque si no lo hacen pierden su empleo por la dictadura de mi país”, expresó.

Asimismo, McFields denunció que abogó por la liberación de 20 presos políticos, al menos, los adultos mayores, pero no fue escuchado.

“Antes de la reunión del Consejo, hubo una reunión virtual con cancillería y un grupo de asesores presidenciales en ese encuentro yo sugerí que se considerara liberar a menos a 20 presos políticos de la tercera edad y a otros 20 reos comunes cuya salud merecía y merece especial consideración esto sería algo humanitario y políticamente inteligente, ya que nadie debe morir en la cárcel y menos siendo inocente o por falta de atención médica adecuada o no tener atención médica del todo, nadie me hizo caso señor presidente. En ese momento se me dijo no vamos ni a tomar nota de ese comentario porque podrías perder tu empleo y a la derecha entre más se le da más quiere”.