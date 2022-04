Magistrados del CSE observarán elecciones en Costa Rica

Andrei Carbonero, del TSE de Costa Rica, justificó que la presencia de los magistrados del CSE de Nicaragua, obedece al protocolo de Tikal, que agrupa a los órganos electorales de Centroamérica y el Caribe.

Los magistrados Cairo Amador y Mayra Salinas, del Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua volverán a participar como observadores electorales en las elecciones presidenciales de segunda vuelta en Costa Rica.

Andrei Carbonero, del Tribunal Supremo Electoral de Costa Rica justificó que la presencia de los magistrados del CSE de Nicaragua, el cual es controlado por Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo, quienes además usurpan la presidencia del país, obedece al protocolo de Tikal, que agrupa a los órganos electorales de Centroamérica y el Caribe.

Lea: Periodista María Lilly Delgado oficializa su exilio

“El TSE de Costa Rica debe de invitar a los miembros Centroamérica y el Caribe y en este caso particular debe hacerlo sufragando los gastos de traslados y estadía en el país. El TSE no hace valoraciones políticas, el TSE ha señalado que no le corresponde”, expresó Andrei Cambronero a la plataforma digital InterTextual.

Tanto Cairo Amador como Mayra Salinas fueron incluidos en la primera vuelta de las elecciones, pese a que “la gran mayoría” de los “observadores internacionales” que asistieron a la primera vuelta no fueron citados para este domingo, en cambio los magistrados orteguistas sí forman parte de los rostros que asistirán a la nueva jornada del proceso electoral costarricense.

Sancionados

Los funcionarios del Consejo Supremo Electoral de Nicaragua fueron sancionados por Estados Unidos y la Unión Europea, formando parte de los nueve funcionarios de la dictadura que fueron incluidos en la lista de “actores corruptos y antidemocráticos” de los Estados Unidos, bajo el artículo 353 de la Ley de Compromiso Mejorado del Triángulo Norte-Estados Unidos, conocida como la “Lista Engel”, del pasado 9 de marzo.

Lea más: Oficial de “inteligencia” de Policía Sandinista toma fotos a vivienda de periodista de Canal 10

En su paquete de sanciones a funcionarios e instituciones estatales nicaragüenses, el pasado 24 de enero, Suiza sancionó al Consejo Supremo Electoral, por identificarlo como el órgano responsable de la preparación, celebración y certificación de las elecciones generales del pasado 7 de noviembre de 2021.

Suiza acusó al CSE por su falta de transparencia, verdadera oposición y debate democrático socavaron las instituciones y los procesos democráticos.

Lea también: Costa Rica deporta a dos nicaragüenses señalados de asesinar a padre e hijos

“El CSE privó a la oposición de la oportunidad de presentarse a elecciones libres y garantizó la organización de los comicios en condiciones no democráticas. El CSE es, por tanto, responsable de la represión de la oposición democrática y de socavar la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua”, detalló Suiza en su documento de sanciones. Anteriormente, el Consejo Supremo Electoral, dominado por magistrados fieles a la dictadura ya había sido sancionado por la Unión Europea.