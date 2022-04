Antonia Urrejola afirma que situación de derechos humanos en Nicaragua es "mucho más insostenible"

Antonia Urrejola actual canciller de la República de Chile, ex presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, manifestó en una entrevista que la situación de las violaciones a los derechos humanos en Cuba no es similar a las que se dan en Nicaragua por el gobierno de Nicaragua usurpado por Daniel Ortega y Rosario Murillo.

“Creo que los contextos de Cuba, Venezuela y Nicaragua son totalmente distintos, en estos países desde mi perspectiva si hay violaciones a los derechos humanos en el caso de Cuba en términos personales me preocupa mucho la situación de quienes estuvieron en las protestas del año pasado y ha sido condenados, pero me parece que la situación de cuba no es comparable con la de Nicaragua en absoluto no es comparable” dijo Urrejola.

De igual manera la expresidenta de la CIDH recordó que en el caso de Cuba es un país que está inserto en la comunidad internacional, que también se encuentra en diálogo con la comunidad internacional, y que ha sufrido las fuertes sanciones económicas que afectan a los pueblos más allá que a los gobernantes en turno y que en la región la situación más grave que hay es la de Nicaragua.

“Me parece que la situación de Nicaragua es la situación más grave que tenemos en la región, no es comparable con Cuba, no es comparable con Venezuela” dijo Antonia Urrejola.

Asimismo, la ministra de Relaciones Exteriores de Chile al momento de ser cuestionada sobre si el régimen de La Habana es una democracia manifestó que ella tiene una opinión personal al respecto, pero recalcó que la situación de derechos humanos en Nicaragua es insostenible.

“La situación política de Derechos Humanos en Nicaragua es mucho más grave, es mucho más insostenible, la concentración del poder en un matrimonio y sus hijos es decir la situación es bien distinta” señaló.

La CIDH ha informado que más de 300 personas fueron asesinadas durante el contexto de la rebelión de abril de 2018 por protestar en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo y que a la fecha se mantienen a más de 170 personas presas políticas.