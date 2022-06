Hija de María Fernanda Flores se bachillera y recuerda a su madre: “Estamos en esta lucha”, afirma

La hija de la exprimera dama y exdiputada, quien se graduó como una de las mejores alumnas del centro.

Amelia Isabella Alemán Flores, hija de la presa política María Fernanda Flores de Alemán y del expresidente Arnoldo Alemán Lacayo, recordó a su madre este sábado, durante su graduación en el Colegio de Preparatoria San Agustín.

Lea: Dos personas mueren en accidente de tránsito en Ticuantepe

La hija de la exprimera dama y exdiputada, quien se graduó como una de las mejores alumnas del centro, envió un mensaje a su madre, a quien se encuentra en casa por cárcel, tras ser condenada por la justicia sandinista al ser acusada por el supuesto delito de “conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional”,

“El mayor pilar de mi vida, mi mamá, no tenía la opción de acompañarme durante un año que tanto había soñado que llegase, todos aquellos escenarios que me había hecho en mi cabeza, ya no se podían hacer realidad”, manifestó en alusión a la detención de su madre.

“Mi mamá no podía acompañarme en mi primer día de clases, ni iba a estar cuando viera la carta de aceptación a la universidad de mis sueños, no iba a poder verme formar mis ultimas memorias en el colegio, ni iba a poder estar aquí, celebrando mi graduación”, agregó.

“Juntas en la lucha”

Amelia Alemán Flores, le envió un mensaje a su madre, diciendo que ambas se encuentran juntas en la lucha.

Lea más: Periodistas de Nicaragua envían carta a participantes en Cumbre de Las Américas

“Mamá, aunque hoy no puedas estar conmigo, nunca he dudado de lo orgullosa que estas de mí. Todo lo que he logrado hoy es gracias a vos, he cumplido todas mis metas gracias a tu amor, valentía, paciencia y fortaleza”, expresó en un breve discurso en que agradeció a su familia y amigos por el apoyo brindado durante sus estudios de secundaria.

Lea también: “Daniel Ortega está preso en una celda de aislamiento”, dice Arturo McFields

“Mamá, sos el mejor regalo que me dio Dios y espero algún día ser la mujer valiente, guerrera, luchadora y defensora de principios y valores en la búsqueda del bien común que sos. Te amo y estamos en esta lucha siempre”, finalizó la hija de la pareja expresidencial (1997-2002).