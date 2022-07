Jaime Arellano "pudo haber tenido un derrame cerebral" alerta Organización Víctimas de Abril

La salud de Jaime Arellano se ha deteriorado. La atención médica es deficiente para los presos políticos en Nicaragua, alerta organización víctimas de abril

La Organización Víctimas de Abril (OVA) mostró su preocupación por el estado de salud del preso político Jaime Arellano, quien permanece bajo arresto domiciliar desde el pasado 24 de julio del 2021. Jaime es un comentarista político, opositor al régimen de Daniel Ortega.

"Nosotros OVA estamos muy preocupados por la vida de Jaime Arellano tenemos información que pudo haber tenido un derrame cerebral" expresó dicha organización en sus redes sociales.

100% Noticias supo que Jaime Arellano está muy mal y fue atendido por médicos de la Dirección de Auxilio Judicial "El Chipote".

Arellano supuestamente "tiene un ojo caído" y ha perdido unas 80 libras, sumado su problema de azúcar, informaron fuentes a 100% Noticias.

La preocupación de todos los familiares de los presos políticos es que no reciben la atenciónn médica especializada y sus vidas continúan estando en peligro.

OVA, demandó al Comité Internacional de Cruz Roja a tomar cartas en el asunto, así como a las autoridades penitenciarias.

"No resistimos tanto dolor (...) No más personas presas políticas muertas en las cárceles. No más dolor a las familias nicaragüenses, no más quitarles la vida poco a poco delante de todo el mundo" expresaron los miembros de OVA.

Gretel Gómez, vicepresidenta de OVA, dijo a 100% Noticias que cada vez son más frecuentes los "graves daños a la salud de las personas presas políticas" y les preocupa que "no tienen atención" debida.

Muchos de los presos son adultos mayores "con enfermedades preexistentes".

"Ya tenemos evidencia de que están dejando morir a los presos delante de todo elpueblo de Nicaragua y el mundo. Tenemos el caso de Hugo Torres. No es posible mirar al lado y no sentir empatía con el dolor de las familias", expresó Gómez a 100% Noticias.

Arellano y Vidaurre detenidos

El pasado 24 de julio Jaime Arellano y el exprecandidato presidencial Noel Vidaurre, fueron detenidos y dejados en arresto domiciliar. Ambos asistieron ese día a una cita en el Ministerio Público y dos horas después, la policía les impuso la medida de cárcel bajo el argumento que eran "investigados" en el marco de la "Ley de Soberanía" o la "Ley de traición a la patria".

El 7 de marzo del 2022, tanto Vidaurre como Arellano fueron condenados a 9 y 13 años de cárcel respectivamente por “conspirar para cometer menoscabo contra la integridad nacional”.

Ambos presos políticos habían sido declarados culpables el 25 de febrero de este año a través de un juicio político, a cargo de la jueza Ulisa Yahoska Tapia Silva, del Juzgado Décimo Tercero.