Preso político Miguel Mendoza con problemas de salud, esposa solicita que un especialista lo revise

Miguel Mendoza es un cronista deportivo crítico al régimen de Daniel Ortega, lleva más de un año detenido en las celdas de El Chipote

Margin Pozo, esposa del periodista, cronista deportivo y preso político Miguel Mendoza informó a 100% Noticias que su esposo se encuentra con problemas de salud que le impiden poder descansar por las noches, por lo cual solicita que sea valorado por un especialista.

En declaraciones a 100%Noticias, la esposa del prisionero, resaltó que su cónyuge es un paciente crónico que sufre otros padecimientos que ponen en riesgo su vida.

“Lo hemos dicho en diferentes entrevistas, Miguel es diabético, padece de ácido úrico y estando en ese lugar se le suma la hipertensión, nos comentaba que tienen meses de no realizarse una prueba de sangre, no sabe cómo están sus niveles de glucosa y esto realmente es preocupante porque él debería de estar en monitoreo constante para saber cómo se encuentra de salud”, dijo Pozo, luego de una visita en la Dirección de Auxilio Judicial, conocido como El Chipote.

Recuerde Leer: Cronista deportivo Miguel Mendoza cumple un año detenido en El Chipote

De igual manera la esposa del cronista deportivo mencionó que Miguel se encuentra angustiado por esos padecimientos por lo que demanda atención de un especialista porque el médico general que esta en El Chipote es incompetente.

“Las pastillas que le dan o el medicamento que le dan, el poco medicamento que le dan se los dan sin tener un diagnóstico, sin tener una valoración basada en exámenes clínicos, estamos preocupados porque ha presentado calambres en sus piernas me decía que eso no lo deja dormir en las noches, en el día también pasa con esos malestares le ha dicho al médico general que está en ese lugar, sin embargo, no le han prestado atención, no le han dado nada para estos malestares y él se ha quejado también de fuerte dolor en la espalda porque duerme prácticamente sobre el concreto porque la cama que tiene el colchón está bien gastado, no tiene colcha, no tiene almohada y esto está provocando mucha molestia y no puede dormir en las noches”, expresó Pozo a 100%Noticias.

Asimismo, la esposa del reo político manifestó su preocupación por la mala alimentación que está recibiendo lo cual acelera el deterioro de su condición de salud.

“Nos preocupa su salud, porque Miguel debería tener una alimentación bastante balanceada, cuando él estaba en libertad nosotros en la casa teníamos esa disciplina, porque nos había orientado la nutricionista que debía de cumplir con una alimentación que fuese adecuada tanto para la diabetes, como para el ácido úrico, pero la alimentación que le están dando no abona a su salud, me decía que le da mucho arroz, el arroz no es bueno para él, asimismo que el gallo pinto que le sirven en la mañana y en la tarde lo preparan con mucho aceite y esmar elaborado”, detalló.

En este sentido, los familiares del cronista demandan que sea valorado por un especialista, también piden respeto a los derechos humanos.

“Nos impactó muchísimo cuando lo vimos, es que Miguel anda pelón, le cortaron el pelo la última vez que lo vimos tenía su pelo bastante largo, pero me comentaba que desde el 3 de julio los han llevado a cortarse el pelo y qué hace como una semana lo volvieron a llevar y prácticamente lo raparon, fue impactante verlo cómo se ve, como está delgadito, el 28 de junio que lo pesaron está en 148 libras… nosotros como familiares realmente estamos muy preocupados por su salud y por lo que le puede pasar si no se le atiende ya, estamos pidiendo que sea un especialista que lo valore y quién lo atienda”, pidió la esposa de Miguel Mendoza.

Más de un año en el Chipote

Mendoza fue detenido en junio de 2021 durante una ola de arrestos de dirigentes opositores y críticos del sandinismo, en el marco de las elecciones generales de noviembre pasado, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta.

Lea: Condiciones de Miguel Mendoza en El Chipote siguen siendo inhumanas denuncian familiares

Mendoza se había convertido en uno de los personajes más seguidos en redes sociales en Nicaragua debido a sus denuncias sobre los ataques contra manifestantes antigubernamentales en 2018, que según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), dejaron 355 muertos, de los cuales Ortega ha admitido 200 y denunciado que se trató de un intento de golpe de Estado.