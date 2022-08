Daniel Ortega no tiene ninguna presión para dialogar, dice Samcam

El dictador Daniel Ortega mantiene sometida a la cúpula empresarial a través de diferentes leyes, además de contar con un aliado como presidente en el Consejo Superior de la Empresa privada

El mayor en retiro del Ejército de Nicaragua, Roberto Samcam, destacó que el dictador Daniel Ortega, no tiene ninguna presión para poder iniciar un diálogo como solicitó el papa Francisco el pasado domingo. Además que no ve con quien vaya a dialogar pues la empresa privada está sometida a él y los líderes políticos están presos y otros en el exilio.

“Ortega no tiene ningún problema, ninguna presión para decir voy a dialogar, pero además de eso con quién va a dialogar, los empresarios son subordinados de él o sea los tiene sometidos no son subordinados están sometidos, los líderes políticos están presos, el resto en el exilio y la que falta por someter es a la iglesia y está en ese proceso. El Ejército que es el único que puede dar golpe de estado (…) el ejército son cómplices 200% de Ortega, y la policía está al servicio como perros de presa de la familia Ortega Murillo”, dijo Samcam en 100% Entrevistas.

De igual manera manifestó que el mayor peligro de Estados Unidos no es el triángulo del Norte sino el dictador de Nicaragua Daniel Ortega, quien ha permitido que la migración en la nación norteamericana aumente brindando libre visado a los cubanos que a diario llegan al país para emprender su viaje a los EEUU.

“Esta administración norteamericana tiene que entender que Ortega es el principal peligro que tiene los Estados Unidos, de la región, toda la migración cubana, venezolana, pasa por Nicaragua. Es decir a los cubanos les dio libre visado y son miles estamos hablando de cerca de 40 a 45 mil cubanos que llegan diariamente y que empiezan un proceso de peregrinación hacia los Estados Unidos, suma los otros miles de nicaragüenses y toda la cantidad de venezolanos que tienen que hacer ese recorrido de Venezuela, Panamá, Costa Rica, llegar a Managua y luego salir. Entonces el principal problema de los Estados Unidos no es el triángulo del Norte, se llama Daniel Ortega y en el caso del tema de la migración y en el tema del narcotráfico es otro problema también", explicó el mayor en retiro.

Roberto Samcam sugiere que la administración de Joe Biden debe presionar con sanciones más contundentes al régimen de Nicaragua y una de estas sería que los Estados Unidos apliquen la Ley Renacer y expulsen al país del Tratado de Libre Comercio conocido como DR-Cafta, aunque otros analistas señalan que no sería expulsión, sino quitarle algunas cuotas de exportación.

“Lo que hay que hacer es eso, presionar a través de las diásporas, presionar a través de todas las representaciones que hay en el exilio, presionar al gobierno de los Estados Unidos a través de los diferentes representantes, senadores, congresistas, que apliquen de una vez por toda la ley Renacer y saquen a Nicaragua del Cafta, si no esto va a seguir exactamente igual. Si no hay presión económica podes desvisar a 2 millones de nicaragüenses que estén con Daniel y no pasa absolutamente nada, si no le confiscas la plata que tiene en distintos países de Europa, de Asia, no pasa absolutamente nada, es decir donde tenés que golpearlos es en la parte económica podés desvisar a todo el partido a todo el FSLN y no pasa absolutamente nada, esa no es ninguna presión para Ortega”, destacó Samcam a 100% Noticias.