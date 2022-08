Aplicación de Ley Renacer podría noquear a dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo

10:53 a.m.

Recientemente congresistas de Estados Unidos pidieron al presidente Joe Biden aplicar la Ley Renacer contra Ortega

La defensora de derechos humanos Haydee Castillo y la politóloga Alexa Zamora señalaron que la aplicación de la Ley Renacer en contra del régimen de Daniel Ortega y Rosario Mullo lograría frenar su proyecto dinástico afectando principalmente su economía.

“La ley renacer tiene aspectos fundamentales, en el hecho de supervisar los préstamos, imaginemos que el BCIE, el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, todos estos organismos paren inmediatamente los desembolsos que ya tienen comprometidos, el régimen no tendría como seguir pagando todo su entramado de represión, los paramilitares y sus fuerzas de seguridad”, refirió Haydee Castillo.

De igual manera, Castillo recordó que Nicaragua y Canadá tienen tratados de comercio y que en caso de que Canadá decidiera dejar de comprar el oro que procede de Nicaragua y con el que el régimen se nutre, esto afectaría en gran manera a los Ortega Murillo.

Lea Más: Congresistas condena encarcelamiento de sacerdotes, piden aplicar la Ley Renacer a Daniel Ortega

“El caso de Canadá ahorita uno de los rubros más importantes de los cuales se nutre el régimen es la minería, de las transacciones que muchas de ellas se presume que hay negocio ilícito, junto con Maduro, porque el oro de Venezuela probablemente está pasando por Nicaragua de una manera ilícita para ser comercializados a nivel mundial (…) y aquí si Canadá toma la decisión junto con Estados Unidos, con Europa de implementar esta medida prácticamente, el régimen estaría noqueado”, dijo Haydee a 100% Noticias.

Alexa Zamora señala que algunos de los motivos por los que el gobierno de los Estados Unidos aún no ha aplicado la Ley Renacer se deben a que se han estado encargando de solucionar asuntos domésticos o que les afectan de manera más directa como el caso de la crisis entre Rusia y Ucrania.

“Hay más de un factor involucrado en esto, estamos hablando también de que Estados Unidos es un país donde la institucionalidad funciona (…) hay asuntos que no podemos obviar, incluso esta Ley se dio en un período de transición política, transición ejecutiva en Estados Unidos (…) como en cualquier estado del mundo los primeros en atender son los asuntos domésticos”, explicó Zamora sobre lo que pudo haber atrasado la implementación de la ley.

Asimismo, Zamora destacó que no es prudente que todas las implicaciones o pasos que la administración de Estados Unidos está dando salga a la luz pública, porque si no el régimen podría encontrar alguna estrategia o argumento vacío.

“Es fundamental también tomar en cuenta de que no todas las acciones que implica la Ley Renacer sería incluso prudente que salieran al público de manera inmediata. Sería totalmente contraproducente que el régimen tuviera información sobre los informes que desde ya se están construyendo, para tener posiciones más sólidas y acciones más contundentes porque de qué te sirve que salga a la luz un informe donde ya tenga mapeados quienes son los principales actores, las principales fichas de Ortega de forma pública o que esta información la tenga el régimen porque le va a dar tiempo de tomar precauciones, porque eso le va a dar tiempo de moverse, le va a dar tiempo de tomar precauciones para que las sanciones les afecte menos”, dijo Zamora.

Congresistas piden aplicar Ley Renacer para asegurar liberación de todas las personas presas políticas y de igual manera poder proteger derechos humanos en Nicaragua.

“Hacemos un llamado a la administración de Biden para que utilice todas las herramientas a su disposición, incluida la aplicación rápida y contundente de la Ley RENACER, para asegurar la liberación de todos los presos políticos y proteger los derechos humanos en Nicaragua”, cita la declaración de los congresistas.

Además se pronunciaron contra la persecución y enjuiciamiento contra sacerdotes de la iglesia católica.

“Condenamos el último ataque de Daniel Ortega a la libertad de asociación, religión y conciencia en los términos más enérgicos posibles. No hay excusa para el encarcelamiento arbitrario e ilegal de clérigos católicos. Exigimos que el régimen libere de inmediato al obispo Rolando Álvarez y sus colegas, así como a los casi 200 presos políticos que se encuentran recluidos en condiciones horribles e inhumanas”, expresan los congresistas.

¿Diálogo con el régimen?

El pasado domingo 21 de agosto el papa Francisco hizo un llamado al régimen de Ortega a un diálogo sincero y abierto por la situación que se vive en las últimas semanas en Nicaragua en contra de la iglesia católica y la población disidente del país. Según Haydee Castillo, sentarse a dialogar o negociar con el régimen es hablar con alguien que ha decidido quedarse a cualquier costo en el poder y que no respeta nada.

“Hablando sobre este tema del diálogo todo el mundo también tiene claridad que estamos frente a un régimen que actúa como el crimen organizado, donde no hay ley, no hay respeto por lo que acordás, o sea es sentarte con alguien que prácticamente no tiene respeto por nada y que ha decidido quedarse en el poder a toda costa”, dijo Castillo.

Alexa Zamora recordó que el régimen de Ortega y Murillo solo se han sentado a negociar cuando se han visto obligados, o que se encuentren en un momento de debilidad.

Recuerde Leer: Senado de EEUU aprueba enmiendas de Ley Renacer ​que aplica sanciones a Daniel Ortega y más militares

“Ortega ha respondido a estos llamados recrudeciendo y aumentando los alcances de la represión. Tendrá que existir un cambio de correlación de fuerzas, tendrá que existir además de esto un cambio de muestras reales de voluntad política por parte del régimen que no hemos visto en ningún momento para poder hablar de algún tipo de diálogo o acercamiento” sostuvo Zamora.