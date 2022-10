Nueva Secretaría de Daniel Ortega para evadir sanciones no le dará resultados, dicen analistas

La nueva Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones de Daniel Ortega para evadir sanciones no le dará resultados al dictador pese a que las mineras seguirán siendo sus cómplices

La nueva Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones, creada esta semana para evadir las sanciones impuestas por Estados Unidos a la industria del oro, no le dará resultados a la dictadura porque el impacto es grande y ha golpeado las finanzas tanto de los dictadores como de sus personeros, según afirman analistas entrevistados por 100% Noticias.



Esta semana el Gobierno de Estados Unidos a través de si Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) anunció que quedaban sancionados, además del exjefe de la Seguridad del Estado Sandinista Lenin Cerna, la Dirección General de Minas (DGM) por estar siendo utilizada para exportar oro cuyas ganancias estarían siendo utilizadas para reprimir al pueblo y violar los derechos humanos.



La sanción a la DGM provocó que los dictadores Daniel Ortega y Rosario Murillo se pusieran a correr para formular una estrategia que les ayude a evadir las medidas estadounidenses que cortaría un flujo de financiamiento para sostenerse en el poder. Esa estrategia fue la curación de forma expedita, en menos de 24 horas, de la Secretaría de Promoción de Inversiones y Exportaciones, que tiene como objetivo "atraer la inversión privada, impulsando el comercio exterior y las exportaciones nacionales de bienes y servicios, fomentando un clima favorable a las inversiones al comercio exterior", la que estará a cargo del hijo de los dictadores Laureano Ortega.



Para el analista político en el exilio Eliseo Núñez, aunque otros observadores y los operadores políticos de la dictadura Ortega-Murillo digan que las sanciones recientemente anunciadas por EEUU no tendrá mayor impacto en el régimen y que la creación de la nueva Secretaría de Inversiones y Exportaciones no tiene nada que ver con las medidas del Departamento del Tesoro, en realidad esa Ley Creadora indica todo lo contrario.



“Sí tiene que ver mucho (la nueva Secretaría) porque incluso en el Artículo 3 de esa Ley dice que van a poder firmar acuerdos comerciales, lo que le permite al hijo de él (Laureano Ortega) firmar acuerdos como por ejemplo la venta del oro, un negocio en el que han sido cómplices todas las empresas mineras”, afirmó Núñez.



Refirió que hay que observar con detenimiento a todas las mineras que han sido cómplices, y hay que ver “si van a seguir siendo cómplices (de la dictadura) colocando ese oro en el mercado internacional, en mercados que han sido cerrados por EEUU evadiendo las sanciones”.

El analista señaló que las empresa mineras que operan en Nicaragua “lo que más les hace falta son escrúpulos” y va a hacer de todo por continuar siendo cómplices en la exportación de oro de Nicaragua “porque obtienen grandes ganancias a partir de la depredación de los recursos naturales y de los recursos humanos del país”.

Estados Unidos justificó las sanciones a la industria del oro nicaragüense porque considera que las ganancias derivadas de ese negocio están siendo utilizadas para sostener en el poder a los dictadura Ortega-Murillo y seguir reprimiendo al pueblo de Nicaragua.



Núñez advierte que las empresas mineras que explotan y participan en la exportación del oro desde Nicaragua, “van a seguir siendo cómplices a otros niveles vendiendo oro a Irán, Rusia y otros países que han sido sancionados por EEUU aunque lo paguen a menos”.



Para estimular esa complicidad, según Núñez, fue creada la nueva Secretaria de Inversiones y Exportaciones que queda al mando de Laureano Ortega y en ese sentido, el régimen “les va a dar “a las mineras) algunos beneficios como alivios de impuestos. Estas mineras deben ser incluidas en las investigaciones a las violaciones de los derechos humanos”, señaló el analista.



Al referirse al cataclismo que sacude a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Núñez cree que Ortega ya está pasando todo el poder a Rosario Murillo y por ello le está limpiando las áreas donde Murillo debe ir colocando a sus leales.



Observó que, aunque la ahora exmagistrada Ileana Pérez sí es corrupta, hay personajes mucho más corruptos en ese y otros poderes del estado a los que no han investigado porque están cobrando lealtades.

“Hay una transición en el poder. Puestos que estaban reservados para personajes leales a Ortega, ahora van a ir colocando a leales a Murillo”, anticipó el opositor exiliado.



Por su parte el líder juvenil Douglas Castro, integrante de la Alianza Universitaria Nicaragüense (AUN), las sanciones impuestas por EEUU a la DGM tendrán un gran impacto a las finanzas de los dictadores y sus personeros, sin embargo, hasta ahora no es posible medirlo.

Insistió que “no es cierto que afectan (las sanciones de EEUU) principalmente a la economía nacional, lo cierto es que sí son de gran impacto para la s finanzas de los personeros del régimen”, sobre todo porque para el dirigente universitario “es evidente que hay relación ente la industria y los dictadores Ortega y Murillo”.



Advirtió que la dictadura tratará de evadir las sanciones a la industria del Oro echando mano a estrategias como la implementada por Venezuela, que según el opositor, “utilizan empresas africanas para enviar oro a Emiratos Árabes Unidos y otros mercados”.



En ese sentido, según Castro, la Secretaría de Inversiones e importaciones, tiene como lógica seguir evadiendo las sanciones y por ello la adscriben a la Presidencia de la República porque la presidencia no está sancionada, sin embargo, cree que la respuesta del régimen no es contundente porque en realidad lo que están haciendo es “irradiando” las sanciones a otras instituciones y las nuevas que vayan creando.

Otro factor es que la estrategia de la dictadura es complicar los procesos de seguimientos e investigaciones porque van creando nuevas instituciones con nuevos testaferros.



Asimismo, al referirse a la masiva migración de nicaragüenses, lo que Ortega achacó a las sanciones, el dirigente juvenil opositor señaló que el discurso de Ortega que trata de convencer a sus seguidores de que las sanciones afectan a todos los pobladores y por ello se está dando la migración masiva “no convence a nadie” porque los mismos dictadores se contradicen al afirmar que la economía del país va marchando bien y por otro reconoce que la migración masiva es una realidad.



“Cada migrante afirma que se va del país porque en Nicaragua la situación económica esta muy mal y nadie cree que sea por las sanciones”, indicó Castro, y reiteró que “a los dictadores no les importa la economía del país sino mantenerse en el poder a cualquier costo”.