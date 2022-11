Cierra la campaña electoral para los comicios municipales en Nicaragua sin mítines

Un total de 117 alcaldes sandinistas, de los 141 municipios que gobiernan en Nicaragua, buscarán ser reelegidos en las elecciones del domingo

La campaña electoral para los comicios municipales del domingo próximo en Nicaragua concluyó este martes, después de 20 días, sin mítines partidarios y con el oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) como favorito para ganar la mayoría de alcaldías ante la ilegalización de tres partidos opositores.



El periodo de proselitismo más corto en 38 años y uno de los más silenciosos en cuanto a propaganda, cerró sin grandes movilizaciones partidarias, ni debates, ni discursos encendidos de los aspirantes a gobernar en los 153 municipios de Nicaragua.



La alianza que encabeza el FSLN cerró su campaña el domingo pasado en la mayoría de los municipios con caravanas de vehículos y motocicletas, y con llamados a ratificar a sus alcaldes.



Un total de 117 alcaldes sandinistas, de los 141 municipios que gobiernan en Nicaragua, buscarán ser reelegidos en las elecciones del domingo, incluida la alcaldesa de Managua, Reyna Rueda.



Managua, de casi 2 millones de habitantes y la principal plaza política de Nicaragua después de la Presidencia, es administrada desde 2001 por el gobernante FSLN.



Los sandinistas participarán en esas elecciones locales junto a otros cinco partidos políticos considerados como "colaboradores" del oficialismo por la oposición excluida.



CAMPAÑA ELECTORAL EN SILENCIO



El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y la Alianza por la República (APRE) cerraron sus campañas con un día de anticipación en algunos de los municipios, sin grandes movilizaciones.



La Alianza por la República (APRE), Partido Liberal Independiente (Alianza PLI) y Yapti Tasba Masraka Nanih Asla Takanka (YATAMA) no informaron ni anunciaron actividades de cierre.



"Durante todo el período de campaña hubo un notorio silencio, el ambiente en los municipios no apunta a la aproximación de una fiesta cívica como deberían ser las elecciones, las calles carecen de publicidad política notoria a excepción de unos pocos afiches", valoró el observatorio de incidencia electoral Urnas Abiertas, en un informe sobre el desarrollo de las campañas.



"Los mítines o caravanas en las calles son inexistentes y los pocos actos políticos registrados durante los dos últimos fines de semana no fueron masivos", agregó.



Según Urnas Abiertas, las elecciones municipales de Nicaragua se celebran "en un contexto donde no existe la competencia electoral, esta campaña solamente sirve para justificar el reembolso millonario de más de 450 millones de córdobas (12,4 millones de dólares) que reclamarán los partidos al finalizar su participación en un proceso sin condiciones ni garantías democráticas".



¿FSLN OFICIALIZARÁ SISTEMA DE PARTIDO ÚNICO?



Por su parte el Informe LP Nicaragua, un servicio de verificación del diario La Prensa, el más antiguo del país, hizo referencia a una supuesta oficialización del sistema de partido único en el país.



"Todo apunta a que Nicaragua vivirá una nueva farsa electoral el próximo 6 de noviembre, cuando el régimen de Daniel Ortega y (la vicepresidenta) Rosario Murillo oficialicen su modelo de partido único en todas las alcaldías del país", apuntó.



"El régimen hará todo lo posible por simular un proceso electoral. Desde las elecciones sin competencia de 2021, en las que Ortega y Murillo desataron una cacería contra todas las voces críticas del país, la naturaleza totalitaria de la dictadura se consolidó", añadió.



El informe de La Prensa también hizo referencia a la validación del derecho a votar con cédulas vencidas, supuestamente para demostrar una "falsa presencia de votos", y a la indiferencia de la población ante el proceso electoral.

Un total de 3.722.884 nicaragüenses mayores de 16 años, la edad mínima para votar, están aptos para elegir a los alcaldes, vicealcaldes y concejales de los 153 municipios del país el próximo sábado, según el Consejo Supremo Electoral (CSE), que en un año dio de baja a 755.450 electores sin informar los motivos.



El FSLN, que actualmente gobierna 141 alcaldías, es el favorito para ganar todas las municipalidades de Nicaragua, debido a la ilegalización de tres partidos opositores y el encarcelamiento de sus principales dirigentes.



La oposición exiliada en el contexto de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde 2018 ha hecho un llamado a no votar, tal como lo hizo en las elecciones generales de 2021, en las que el presidente Ortega fue reelegido, con una abstención que Urnas Abiertas calculó en el 81,5 %, pero que el CSE, controlado por el oficialismo, la fijó en 34,74 %.