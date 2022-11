Ricardo Mayorga ex boxeador confirma ausencia de votantes en juntas receptoras de votos

Una vez marcada la boleta, Ricardo Mayorga destacó a medios oficialistas que el proceso fue rápido y que había pocos votantes

El ex boxeador nicaragüense Ricardo Mayorga, acudió este domingo a participar de la farsa electoral que ejecuta la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo este 6 de noviembre y tras declarar ante voceros de los medios oficialistas confirmó que el proceso fue rápido porque estaba vacío.

Y así, vacía, lucía la junta receptora de votos, ubicada en el barrio Manuel Fernández, de Sabana, Grande, en Managua, a la que acudió el ex pugilista nicaragüense, quien se abstuvo de agradecer a la dictadura por haber ido a votar.

“Bueno, primero que nada, hay que darle gracias a Dios, verdad, y a …¿Qué te puedo decir? Me siento contento, me siento bien, tenía que hacer mi voto, porque lógicamente como todo ciudadano hay que hacer su voto, lo hice bien ya, me siento muy contento”, expresó Mayorga.

Lea: La dictadura exige una selfie como método de control del voto

“Ricardo, ¿Rápido el proceso?”, preguntó un vocero sandinista, a lo que Ricardo Mayorga contestó: “Si, muy rápido, estaba vacío, gracias a Dios”, afirma el ex boxeador nicaragüense y tras su respuesta se escucha la risa del vocero oficialista.

“Nadie quiere partcipar en estas elecciones”

La señora de 62 años, recuerda que para las elecciones presidenciales y municipales, en los períodos en que ganaron la presidencia Arnoldo Alemán en 1996 y luego Enrique Bolaños en 2001, la participación de los electores era masiva y poca gente era la que no se interesaba por participar de estos procesos electorales.

“Pero ahora es al revés, nadie quiere participar en estas elecciones, porque no son limpias, ahora todo es un show que lo montan muy bien, yo vine a votar sólo para manchar esas boletas y les escribí: Ladrones, pues imagínese cuando vine se acababa de ir la alcaldesa me dijeron, ella votó en la misma junta que yo, pero vaya a ver, hay más gente haciendo fila en migración, que en la junta de votación de la Reyna Rueda“, comentó la señora.

Lea más: Daniel Ortega: el "voto es por la paz" en jornada marcada por gigantesca abstención

En los últimos meses, aumentó la afluencia de miles de nicaragüenses solicitando un pasaporte en todas las oficinas de la Dirección General de Migración y Extranjería del país, lo cual es el reflejo de la grave crisis sociopolítica que vive Nicaragua, de la cual el régimen no dice nada en sus medios oficialistas.