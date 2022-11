Ariana Ortega, nieta de Ortega y Murillo dice que está "enamorada" de su "libertad" en EEUU

La nieta del dictador Daniel Ortega Saavedra publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías en donde aparece junto a una cámara de video, lo que aparentemente podría significar que estudia producción televisiva

Ariana Guadalupe Ortega Leets, hija del sancionado Rafael Ortega Murillo y a su vez nieta de Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana, la pareja dictatorial de Nicaragua, publicó en su cuenta de Twitter que está “enamorada” de su “libertad” en Estados Unidos, país al que atacan sus abuelos.

“Enamorada de mi vida, metas, sueños y libertad”, escribió Ariana Ortega en su cuenta de Twitter, en donde acompañó su publicación con dos fotografías en las que aparece junto a otra joven a la par de una cámara de televisión en lo que parece ser un set de grabación.

Actualmente, se desconoce cual es el estatus de Ariana y su madre Yadira Leets, con quien viajó a Estados Unidos procedentes de Panamá, país en el que permanecieron por poco tiempo, después que lograran salir legalmente de Nicaragua.

Ariana podría estar estudiando algún curso de cine, puesto que sus tíos -los hermanos Ortega-Murillo- manejan los medios oficialistas en Nicaragua.

“Lucha por sus sueños”

Por su parte, el opositor Luis Fley, quien dirige a la organización Fuerza Democrática Nicaragüense (FDN) que en los años de 1980 luchó contra la primera dictadura de Daniel Ortega, dijo que la nieta del mandatario busca en Estados Unidos cumplir los sueños que en Nicaragua no puede.

“Eso nos demuestra que la misma nieta de Ortega, Ariana Ortega Leets, no comparte el actuar dictatorial de su abuelo. Ella ha buscado desarrollarse en el país donde hay libertad y no estar sometida a una dictadura y realizar sus sueños”, expresó Luis Fley a 100% NOTICIAS.

“Para mi ella tiene un sueño que no lo podía desarrollar por la dictadura de su abuelo y está aquí en Estados Unidos en donde puede alcanzar las metas que se proponga. Esto es una muestra que en la misma familia Ortega Murillo no comparten su actuar”, puntualizó el opositor.

En redes sociales, los usuarios han criticado a Ariana por “disfrutar” del “imperio norteamericano”, potencia a la que sus abuelos y tíos acusan de ser “injerencistas” y “enemigos de la humanidad”.

“Que bueno que podas cumplir tus metas en libertad, mientras en Nicaragua a más 500 jóvenes se les arrancó sus vidas con ello sus metas y sueños, más de 250 personas están en las cárceles, Nicaragua anhela esa LIBERTAD, mientras tus abuelos continúan masacrando a Nic. #SOSNicaragua”, le cuestionó un usuario identificado como Soy Nicaragua.

¿Y de quién sos familia y disfrutando en el imperio?, le cuestionó Giovanny Romero a Ariana Ortega en su publicación.

“¿Qué buena es la vida en el imperio verdad? el que tanto odian tus abuelos dictadores”, le reprochó otro de los usuarios.

Canta como ruiseñor

A Inicios de junio, el ex Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental, John Feeley, dijo durante una entrevista con el periodista Luis Galeano de “Café Con Voz” que Yadira Leets Marín, ex esposa de Rafael Ortega y ex nuera de la pareja dictatorial de Daniel Ortega y Rosario Murillo “está cantando como un ruiseñor” ante las autoridades norteamericanas.

Yadira Leets salió junto a sus dos hijas de Nicaragua con destino a Panamá y de esa nación, voló hacia el Estado de Atlanta, en Estados Unidos, confirmó el periodista Luis Galeano.

John Feeley detalló que conociendo el sistema norteamericano, Yadira Leets entró a Estados Unidos por medio de negociaciones con el gobierno de Joe Biden.

Feeley, quien fungió como embajador de Estados Unidos en Panamá, detalló que Yadira Leets podría haber negociado con el gobierno de Biden para evitar ser alcanzada con la Ley RENACER y que es considerada como “joya de la corona” de los negocios ilícitos de la dictadura.

Yadira Leets fue esposa del sancionado Rafael Ortega Murillo, así como sus empresas Zanzibar, El Goliat entre otras.

“Algo pasó recientemente, la ex nuera de Ortega salió del país. Ella estaba en la lista de sanciones y uno de los propósitos de las sanciones, es impulsar un cambio de comportamiento y yo diría que la sanción es efectiva, porque ella ha cambiado su comportamiento, porque por lo que entiendo ella está fuera de Nicaragua y si ella está aquí, créeme que está delatando todo lo que ella sabe”, afirmó Jonh Feeley.

Feeley, al ser consultado sobre si Yadira Leets estaría negociando un acuerdo con Estados Unidos sobre Daniel Ortega, el ex Subsecretario de Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental negó esa posibilidad.

“Para nada. Ella no hubiera podido entrar a Estados Unidos, porque no tenía visa, ¿Quién permitió que ella entrara? Las autoridades, entonces mi lectura es -porque yo no tengo información precisa- conociendo el sistema y habiendo visto otros casos en el pasado, cuando yo fui subsecretario Adjunto, ella está cantando como un ruiseñor, es lo que pienso yo, por mi experiencia”, añadió Feeley, quien se encuentra participando en la IX Cumbre de las Américas.

100% Noticias consultó a Nichols

Por su parte, Brian Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos, en junio pasado durante la XIX Cumbre de Las Américas, celebrada en Estados Unidos, al ser abordado por nuestra directora Lucía Pineda Ubau sobre la llegada de Leets a esa nación, no quiso emitir comentario sobre si tienen a Leets en un programa de protección.

“No puedo comentar" de eso, dijo Nichols a 100% NOTICIAS, quien junto a los medios Despacho 505 y Nicaragua Actual brindaron cobertura especial a la IX Cumbre de las Américas.

Hasta el momento, se desconoce qué información ha brindado Yadira Leets al gobierno de Estados Unidos sobre los negocios ilícitos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, la pareja que usurpa la presidencia del país.